Monitores fetais e maternos Avalon FM são os primeiros e únicos a oferecerem detecção de coincidência automatizada (verificação de canal cruzadol) usando o Smart Pulse. medindo frequências cardíacas fetais & maternas separadamente para melhorar a confiança diagnóstica.
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Extensive fetal parameters || Suporte avançado à decisão clí
Extensos parâmetros fetais quando mais informação é necessária
Para casos complexos, o monitor fetal Avalon FM30 oferece parâmetros fetais externos e internos. Estes incluem ultrassom, movimento fetal, frequência cardíaca fetal direta, Toco e pressão intrauterina, bem como frequência de pulso materno e ECG, com Sp02 e pressão arterial opcional.
Extensos parâmetros fetais quando mais informação é necessária
Para casos complexos, o monitor fetal Avalon FM30 oferece parâmetros fetais externos e internos. Estes incluem ultrassom, movimento fetal, frequência cardíaca fetal direta, Toco e pressão intrauterina, bem como frequência de pulso materno e ECG, com Sp02 e pressão arterial opcional.
Extensos parâmetros fetais quando mais informação é necessária
Para casos complexos, o monitor fetal Avalon FM30 oferece parâmetros fetais externos e internos. Estes incluem ultrassom, movimento fetal, frequência cardíaca fetal direta, Toco e pressão intrauterina, bem como frequência de pulso materno e ECG, com Sp02 e pressão arterial opcional.
Avalon CTS || Versátil e confortável
Avalon CTS para Liberdade de movimento
Quando conectado ao Sistema Sem Fio do Transdutor de Avalon (CTS), mães podem se mover livremente até 100 metros da base da estação CTS durante o acompanhamento contínuo da equipe de cuidados. O CTS também transmite os dados para o sistema de informação de IntelliSpace Perinatal para adicionar ao registro geral de pacientes.
Avalon CTS para Liberdade de movimento
Quando conectado ao Sistema Sem Fio do Transdutor de Avalon (CTS), mães podem se mover livremente até 100 metros da base da estação CTS durante o acompanhamento contínuo da equipe de cuidados. O CTS também transmite os dados para o sistema de informação de IntelliSpace Perinatal para adicionar ao registro geral de pacientes.
Avalon CTS para Liberdade de movimento
Quando conectado ao Sistema Sem Fio do Transdutor de Avalon (CTS), mães podem se mover livremente até 100 metros da base da estação CTS durante o acompanhamento contínuo da equipe de cuidados. O CTS também transmite os dados para o sistema de informação de IntelliSpace Perinatal para adicionar ao registro geral de pacientes.
IntelliSpace Perinatal connectivity || Fluxo contínuo de informação
Conectividade Perinatal IntelliSpace para cuidados contínuos
O monitor fetal Avalon FM30 se conecta ao IntelliSpace Perinatal, vigilância obstétrica Philips e sistema de gestão de informação. Isto suporta a continuidade de cuidados desde a primeira visita de pré-natal até o nascimento, pós-parto e recém-nascido, registro, alta e visitas de acompanhamento pós-parto.
Conectividade Perinatal IntelliSpace para cuidados contínuos
O monitor fetal Avalon FM30 se conecta ao IntelliSpace Perinatal, vigilância obstétrica Philips e sistema de gestão de informação. Isto suporta a continuidade de cuidados desde a primeira visita de pré-natal até o nascimento, pós-parto e recém-nascido, registro, alta e visitas de acompanhamento pós-parto.
Conectividade Perinatal IntelliSpace para cuidados contínuos
O monitor fetal Avalon FM30 se conecta ao IntelliSpace Perinatal, vigilância obstétrica Philips e sistema de gestão de informação. Isto suporta a continuidade de cuidados desde a primeira visita de pré-natal até o nascimento, pós-parto e recém-nascido, registro, alta e visitas de acompanhamento pós-parto.
Large, intuitive color display || Intuitivo e fácil de usar
Visor colorido grande e intuitivo claramente mostra o status
Visor luminoso colorido tem gráficos e numéricos grandes, assim você pode facilmente ver ondas de ECG maternas e fetais.
Visor colorido grande e intuitivo claramente mostra o status
Visor luminoso colorido tem gráficos e numéricos grandes, assim você pode facilmente ver ondas de ECG maternas e fetais.
Visor colorido grande e intuitivo claramente mostra o status
Visor luminoso colorido tem gráficos e numéricos grandes, assim você pode facilmente ver ondas de ECG maternas e fetais.
Triplet monitoring option || Versátil e confortável
Opção de Monitoramento de Trigêmeos expande capacidades
Somente a série Avalon FM pode monitorar Trigêmeos em um único monitor usando a mesma frequência de ultrassom. Isso permite que um monitor seja usado para uma ampla gama de necessidade clínicas.
Opção de Monitoramento de Trigêmeos expande capacidades
Somente a série Avalon FM pode monitorar Trigêmeos em um único monitor usando a mesma frequência de ultrassom. Isso permite que um monitor seja usado para uma ampla gama de necessidade clínicas.
Opção de Monitoramento de Trigêmeos expande capacidades
Somente a série Avalon FM pode monitorar Trigêmeos em um único monitor usando a mesma frequência de ultrassom. Isso permite que um monitor seja usado para uma ampla gama de necessidade clínicas.
Reliability features || Fluxo contínuo de informação
Recursos de confiabilidade permite o funcionamento ininterrupto
Com a série Avalon FM, você tem a confiança de um fluxo ininterrupto de informações. A bateria opcional permite monitoramento contínuo durante o transporte materno em instituições de saúde. Ele também possui uma memória backup e interface de LAN, combinado com transdutores inteligentes e uma tela de toque colorida.
Recursos de confiabilidade permite o funcionamento ininterrupto
Com a série Avalon FM, você tem a confiança de um fluxo ininterrupto de informações. A bateria opcional permite monitoramento contínuo durante o transporte materno em instituições de saúde. Ele também possui uma memória backup e interface de LAN, combinado com transdutores inteligentes e uma tela de toque colorida.
Recursos de confiabilidade permite o funcionamento ininterrupto
Com a série Avalon FM, você tem a confiança de um fluxo ininterrupto de informações. A bateria opcional permite monitoramento contínuo durante o transporte materno em instituições de saúde. Ele também possui uma memória backup e interface de LAN, combinado com transdutores inteligentes e uma tela de toque colorida.
Smart transducers || Intuitivo e fácil de usar
Transdutores inteligentes para simplificar operação
Os transdutores inteligentes têm reconhecimento automático e "Finder LED" que automaticamente vê qual transdutor está plugado. Quando o transdutor estiver plugado, o layout de tela exibe automaticamente os dados no formato correto. Isto simplifica a operação para os cuidadores
Transdutores inteligentes para simplificar operação
Os transdutores inteligentes têm reconhecimento automático e "Finder LED" que automaticamente vê qual transdutor está plugado. Quando o transdutor estiver plugado, o layout de tela exibe automaticamente os dados no formato correto. Isto simplifica a operação para os cuidadores
Transdutores inteligentes para simplificar operação
Os transdutores inteligentes têm reconhecimento automático e "Finder LED" que automaticamente vê qual transdutor está plugado. Quando o transdutor estiver plugado, o layout de tela exibe automaticamente os dados no formato correto. Isto simplifica a operação para os cuidadores
Smart Pulse || Suporte avançado à decisão clí
Smart Pulse para detecção de coincidência automatizada
Smart Pulse fornece verificação de canal cruzada. Ele compara continuamente todas as frequência cardíacas fetais e maternas aumentando a confiança de que cada uma e medida separadamente.
Smart Pulse para detecção de coincidência automatizada
Smart Pulse fornece verificação de canal cruzada. Ele compara continuamente todas as frequência cardíacas fetais e maternas aumentando a confiança de que cada uma e medida separadamente.
Smart Pulse para detecção de coincidência automatizada
Smart Pulse fornece verificação de canal cruzada. Ele compara continuamente todas as frequência cardíacas fetais e maternas aumentando a confiança de que cada uma e medida separadamente.
External touch display option || Versátil e confortável
Opção de visor de toque externo para flexibilidade
O visor de toque externo opcional oferece aos cuidadores flexibilidade melhorada para posicionar o monitor onde pode ser facilmente visto por membros da família e cuidadores.
Opção de visor de toque externo para flexibilidade
O visor de toque externo opcional oferece aos cuidadores flexibilidade melhorada para posicionar o monitor onde pode ser facilmente visto por membros da família e cuidadores.
Opção de visor de toque externo para flexibilidade
O visor de toque externo opcional oferece aos cuidadores flexibilidade melhorada para posicionar o monitor onde pode ser facilmente visto por membros da família e cuidadores.
Variety of readings || Suporte avançado à decisão clí
Variedade de leituras para compreensão abrangente
Este monitor pré-natal e intraparto fornece uma ampla gama de leituras. Estes incluem a medição de pulso materno separado; monitoramento integrado da frequência de pulso materno e a pressão arterial (opcional); monitoramento externo de frequência cardíaca fetal, atividade uterina e movimento fetal; um extenso conjunto de parâmetros fetais internos como frequência cardíaca fetal direta e a pressão uterina; e monitoramento de SpO2 materna opcional.
Variedade de leituras para compreensão abrangente
Este monitor pré-natal e intraparto fornece uma ampla gama de leituras. Estes incluem a medição de pulso materno separado; monitoramento integrado da frequência de pulso materno e a pressão arterial (opcional); monitoramento externo de frequência cardíaca fetal, atividade uterina e movimento fetal; um extenso conjunto de parâmetros fetais internos como frequência cardíaca fetal direta e a pressão uterina; e monitoramento de SpO2 materna opcional.
Variedade de leituras para compreensão abrangente
Este monitor pré-natal e intraparto fornece uma ampla gama de leituras. Estes incluem a medição de pulso materno separado; monitoramento integrado da frequência de pulso materno e a pressão arterial (opcional); monitoramento externo de frequência cardíaca fetal, atividade uterina e movimento fetal; um extenso conjunto de parâmetros fetais internos como frequência cardíaca fetal direta e a pressão uterina; e monitoramento de SpO2 materna opcional.
Extensive fetal parameters || Suporte avançado à decisão clí
Avalon CTS || Versátil e confortável
IntelliSpace Perinatal connectivity || Fluxo contínuo de informação
Large, intuitive color display || Intuitivo e fácil de usar
Extensive fetal parameters || Suporte avançado à decisão clí
Extensos parâmetros fetais quando mais informação é necessária
Para casos complexos, o monitor fetal Avalon FM30 oferece parâmetros fetais externos e internos. Estes incluem ultrassom, movimento fetal, frequência cardíaca fetal direta, Toco e pressão intrauterina, bem como frequência de pulso materno e ECG, com Sp02 e pressão arterial opcional.
Extensos parâmetros fetais quando mais informação é necessária
Para casos complexos, o monitor fetal Avalon FM30 oferece parâmetros fetais externos e internos. Estes incluem ultrassom, movimento fetal, frequência cardíaca fetal direta, Toco e pressão intrauterina, bem como frequência de pulso materno e ECG, com Sp02 e pressão arterial opcional.
Extensos parâmetros fetais quando mais informação é necessária
Para casos complexos, o monitor fetal Avalon FM30 oferece parâmetros fetais externos e internos. Estes incluem ultrassom, movimento fetal, frequência cardíaca fetal direta, Toco e pressão intrauterina, bem como frequência de pulso materno e ECG, com Sp02 e pressão arterial opcional.
Avalon CTS || Versátil e confortável
Avalon CTS para Liberdade de movimento
Quando conectado ao Sistema Sem Fio do Transdutor de Avalon (CTS), mães podem se mover livremente até 100 metros da base da estação CTS durante o acompanhamento contínuo da equipe de cuidados. O CTS também transmite os dados para o sistema de informação de IntelliSpace Perinatal para adicionar ao registro geral de pacientes.
Avalon CTS para Liberdade de movimento
Quando conectado ao Sistema Sem Fio do Transdutor de Avalon (CTS), mães podem se mover livremente até 100 metros da base da estação CTS durante o acompanhamento contínuo da equipe de cuidados. O CTS também transmite os dados para o sistema de informação de IntelliSpace Perinatal para adicionar ao registro geral de pacientes.
Avalon CTS para Liberdade de movimento
Quando conectado ao Sistema Sem Fio do Transdutor de Avalon (CTS), mães podem se mover livremente até 100 metros da base da estação CTS durante o acompanhamento contínuo da equipe de cuidados. O CTS também transmite os dados para o sistema de informação de IntelliSpace Perinatal para adicionar ao registro geral de pacientes.
IntelliSpace Perinatal connectivity || Fluxo contínuo de informação
Conectividade Perinatal IntelliSpace para cuidados contínuos
O monitor fetal Avalon FM30 se conecta ao IntelliSpace Perinatal, vigilância obstétrica Philips e sistema de gestão de informação. Isto suporta a continuidade de cuidados desde a primeira visita de pré-natal até o nascimento, pós-parto e recém-nascido, registro, alta e visitas de acompanhamento pós-parto.
Conectividade Perinatal IntelliSpace para cuidados contínuos
O monitor fetal Avalon FM30 se conecta ao IntelliSpace Perinatal, vigilância obstétrica Philips e sistema de gestão de informação. Isto suporta a continuidade de cuidados desde a primeira visita de pré-natal até o nascimento, pós-parto e recém-nascido, registro, alta e visitas de acompanhamento pós-parto.
Conectividade Perinatal IntelliSpace para cuidados contínuos
O monitor fetal Avalon FM30 se conecta ao IntelliSpace Perinatal, vigilância obstétrica Philips e sistema de gestão de informação. Isto suporta a continuidade de cuidados desde a primeira visita de pré-natal até o nascimento, pós-parto e recém-nascido, registro, alta e visitas de acompanhamento pós-parto.
Large, intuitive color display || Intuitivo e fácil de usar
Visor colorido grande e intuitivo claramente mostra o status
Visor luminoso colorido tem gráficos e numéricos grandes, assim você pode facilmente ver ondas de ECG maternas e fetais.
Visor colorido grande e intuitivo claramente mostra o status
Visor luminoso colorido tem gráficos e numéricos grandes, assim você pode facilmente ver ondas de ECG maternas e fetais.
Visor colorido grande e intuitivo claramente mostra o status
Visor luminoso colorido tem gráficos e numéricos grandes, assim você pode facilmente ver ondas de ECG maternas e fetais.
Triplet monitoring option || Versátil e confortável
Opção de Monitoramento de Trigêmeos expande capacidades
Somente a série Avalon FM pode monitorar Trigêmeos em um único monitor usando a mesma frequência de ultrassom. Isso permite que um monitor seja usado para uma ampla gama de necessidade clínicas.
Opção de Monitoramento de Trigêmeos expande capacidades
Somente a série Avalon FM pode monitorar Trigêmeos em um único monitor usando a mesma frequência de ultrassom. Isso permite que um monitor seja usado para uma ampla gama de necessidade clínicas.
Opção de Monitoramento de Trigêmeos expande capacidades
Somente a série Avalon FM pode monitorar Trigêmeos em um único monitor usando a mesma frequência de ultrassom. Isso permite que um monitor seja usado para uma ampla gama de necessidade clínicas.
Reliability features || Fluxo contínuo de informação
Recursos de confiabilidade permite o funcionamento ininterrupto
Com a série Avalon FM, você tem a confiança de um fluxo ininterrupto de informações. A bateria opcional permite monitoramento contínuo durante o transporte materno em instituições de saúde. Ele também possui uma memória backup e interface de LAN, combinado com transdutores inteligentes e uma tela de toque colorida.
Recursos de confiabilidade permite o funcionamento ininterrupto
Com a série Avalon FM, você tem a confiança de um fluxo ininterrupto de informações. A bateria opcional permite monitoramento contínuo durante o transporte materno em instituições de saúde. Ele também possui uma memória backup e interface de LAN, combinado com transdutores inteligentes e uma tela de toque colorida.
Recursos de confiabilidade permite o funcionamento ininterrupto
Com a série Avalon FM, você tem a confiança de um fluxo ininterrupto de informações. A bateria opcional permite monitoramento contínuo durante o transporte materno em instituições de saúde. Ele também possui uma memória backup e interface de LAN, combinado com transdutores inteligentes e uma tela de toque colorida.
Smart transducers || Intuitivo e fácil de usar
Transdutores inteligentes para simplificar operação
Os transdutores inteligentes têm reconhecimento automático e "Finder LED" que automaticamente vê qual transdutor está plugado. Quando o transdutor estiver plugado, o layout de tela exibe automaticamente os dados no formato correto. Isto simplifica a operação para os cuidadores
Transdutores inteligentes para simplificar operação
Os transdutores inteligentes têm reconhecimento automático e "Finder LED" que automaticamente vê qual transdutor está plugado. Quando o transdutor estiver plugado, o layout de tela exibe automaticamente os dados no formato correto. Isto simplifica a operação para os cuidadores
Transdutores inteligentes para simplificar operação
Os transdutores inteligentes têm reconhecimento automático e "Finder LED" que automaticamente vê qual transdutor está plugado. Quando o transdutor estiver plugado, o layout de tela exibe automaticamente os dados no formato correto. Isto simplifica a operação para os cuidadores
Smart Pulse || Suporte avançado à decisão clí
Smart Pulse para detecção de coincidência automatizada
Smart Pulse fornece verificação de canal cruzada. Ele compara continuamente todas as frequência cardíacas fetais e maternas aumentando a confiança de que cada uma e medida separadamente.
Smart Pulse para detecção de coincidência automatizada
Smart Pulse fornece verificação de canal cruzada. Ele compara continuamente todas as frequência cardíacas fetais e maternas aumentando a confiança de que cada uma e medida separadamente.
Smart Pulse para detecção de coincidência automatizada
Smart Pulse fornece verificação de canal cruzada. Ele compara continuamente todas as frequência cardíacas fetais e maternas aumentando a confiança de que cada uma e medida separadamente.
External touch display option || Versátil e confortável
Opção de visor de toque externo para flexibilidade
O visor de toque externo opcional oferece aos cuidadores flexibilidade melhorada para posicionar o monitor onde pode ser facilmente visto por membros da família e cuidadores.
Opção de visor de toque externo para flexibilidade
O visor de toque externo opcional oferece aos cuidadores flexibilidade melhorada para posicionar o monitor onde pode ser facilmente visto por membros da família e cuidadores.
Opção de visor de toque externo para flexibilidade
O visor de toque externo opcional oferece aos cuidadores flexibilidade melhorada para posicionar o monitor onde pode ser facilmente visto por membros da família e cuidadores.
Variety of readings || Suporte avançado à decisão clí
Variedade de leituras para compreensão abrangente
Este monitor pré-natal e intraparto fornece uma ampla gama de leituras. Estes incluem a medição de pulso materno separado; monitoramento integrado da frequência de pulso materno e a pressão arterial (opcional); monitoramento externo de frequência cardíaca fetal, atividade uterina e movimento fetal; um extenso conjunto de parâmetros fetais internos como frequência cardíaca fetal direta e a pressão uterina; e monitoramento de SpO2 materna opcional.
Variedade de leituras para compreensão abrangente
Este monitor pré-natal e intraparto fornece uma ampla gama de leituras. Estes incluem a medição de pulso materno separado; monitoramento integrado da frequência de pulso materno e a pressão arterial (opcional); monitoramento externo de frequência cardíaca fetal, atividade uterina e movimento fetal; um extenso conjunto de parâmetros fetais internos como frequência cardíaca fetal direta e a pressão uterina; e monitoramento de SpO2 materna opcional.
Variedade de leituras para compreensão abrangente
Este monitor pré-natal e intraparto fornece uma ampla gama de leituras. Estes incluem a medição de pulso materno separado; monitoramento integrado da frequência de pulso materno e a pressão arterial (opcional); monitoramento externo de frequência cardíaca fetal, atividade uterina e movimento fetal; um extenso conjunto de parâmetros fetais internos como frequência cardíaca fetal direta e a pressão uterina; e monitoramento de SpO2 materna opcional.
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