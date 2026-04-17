Melhore seu desempenho em intervenções difíceis

Com um rastreador de agulha adaptável reutilizável e uma extensa gama de instrumentos rastreados por ponta de agulha coaxial, o EPIQ PercuNav oferece uma ampla variedade de compatibilidade com os dispositivos de biópsia e de ablação dependendo do grau de complexidade do procedimento. A orientação de agulha é uma ferramenta de aprimoramento de desempenho para casos intervencionistas complexos, como a biópsia de uma pequena lesão difícil de visualizar ou as ablações de difícil acesso que estão próximas a estruturas críticas. Conclua os procedimentos em menos tempo e com menos digitalizações de confirmação.