Utilize a fusão em especialidades clínicas diferentes
Com o aumento da pressão para reduzir os custos e os tempos de procedimento em todo o mundo da saúde, o EPIQ PercuNav atende a esses requisitos ao permitir que o médico adote uma abordagem de fusão multimodalidade em diferentes cenários clínicos. Usando novos acessórios redesenhados e reutilizáveis, o médico agora pode utilizar a fusão no abdômen, na próstata, na mama e em pequenas partes, reduzindo o tempo e a dependência de outras técnicas de imagem, como a RM ou a TC.