Detecta 50% mais alimentadores CHC do que ASD

O EmboGuide com XperCT Dual fornece a primeira ferramenta baseada em fluxo de trabalho para orientar a detecção e o tratamento de tumores e alimentadores de vasos para múltiplas lesões. Um estudo mostrou que o EmboGuide detecta 50% mais alimentadores do que o DSA¹ padrão