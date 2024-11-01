Termos de pesquisa
O EmboGuide com XperCT Dual fornece a primeira ferramenta baseada em fluxo de trabalho para orientar a detecção e o tratamento de tumores e alimentadores de vasos para múltiplas lesões. Um estudo mostrou que o EmboGuide detecta 50% mais alimentadores do que o DSA¹ padrão
Ligue 0800-7378423
Central de atendimento
Ligue 0800-7378423
Solicitar contato
Estamos sempre interessados em nosso relacionamento
Nos diga como podemos ajudar
Ao clicar neste link, você sairá do site oficial da Royal Philips ("Philips"). Qualquer link que apareça em nosso site e leve a sites de terceiros é oferecido apenas para ajuda e não representa de forma alguma uma afiliação ou promoção das informações disponíveis nesses sites. A Philips não representa nem garante nenhuma informação disponível nesses sites.Eu concordo
Ligue 0800-7378423
Central de atendimento
Ligue 0800-7378423
Detecta 50% mais alimentadores CHC do que ASD
Detecta 50% mais alimentadores CHC do que ASD
Detecta 50% mais alimentadores CHC do que ASD
Detecta 50% mais alimentadores CHC do que ASD
Detecção de lesões semelhante à ressonância magnética em seu laboratório
Detecção de lesões semelhante à ressonância magnética em seu laboratório
Detecção de lesões semelhante à ressonância magnética em seu laboratório
Detecção de lesões semelhante à ressonância magnética em seu laboratório
Detecção rápida e medição de volume
Detecção rápida e medição de volume
Detecção rápida e medição de volume
Detecção rápida e medição de volume
Detecta automaticamente os vasos alimentadores
Detecta automaticamente os vasos alimentadores
Detecta automaticamente os vasos alimentadores
Detecta automaticamente os vasos alimentadores
Suporta navegação precisa para o alvo
Suporta navegação precisa para o alvo
Suporta navegação precisa para o alvo
Suporta navegação precisa para o alvo
Detecta 50% mais alimentadores CHC do que ASD
Detecta 50% mais alimentadores CHC do que ASD
Detecta 50% mais alimentadores CHC do que ASD
Detecta 50% mais alimentadores CHC do que ASD
Detecção de lesões semelhante à ressonância magnética em seu laboratório
Detecção de lesões semelhante à ressonância magnética em seu laboratório
Detecção de lesões semelhante à ressonância magnética em seu laboratório
Detecção de lesões semelhante à ressonância magnética em seu laboratório
Detecção rápida e medição de volume
Detecção rápida e medição de volume
Detecção rápida e medição de volume
Detecção rápida e medição de volume
Detecta automaticamente os vasos alimentadores
Detecta automaticamente os vasos alimentadores
Detecta automaticamente os vasos alimentadores
Detecta automaticamente os vasos alimentadores
Suporta navegação precisa para o alvo
Suporta navegação precisa para o alvo
Suporta navegação precisa para o alvo
Suporta navegação precisa para o alvo
Visualizar produto
Visualizar produto
Migre para uma suíte híbrida com confiança com a Azurion 7 com detector plano de 20''. Essa solução de terapia guiada por imagem de última geração permite que você faça procedimentos abertos e minimamente invasivos em uma única sala. A excelência clínica se integra à inovação do fluxo de trabalho para ajudar você a prestar um atendimento excelente ao paciente e a aumentar a sua eficiência operacional.
Visualizar produto
XperGuide oferece orientação de agulha de imagem 3D ao vivo para oferecer suporte a procedimentos de agulha percutânea no laboratório intervencionista. Ele sobrepõe fluoroscopia ao vivo e dados imagens tecido mole em 3D para fornecer feedback ao vivo sobre o caminho de agulha e o alvo.
Visualizar produto
Ao clicar neste link, você sairá do site oficial da Royal Philips ("Philips"). Qualquer link que apareça em nosso site e leve a sites de terceiros é oferecido apenas para ajuda e não representa de forma alguma uma afiliação ou promoção das informações disponíveis nesses sites. A Philips não representa nem garante nenhuma informação disponível nesses sites.Eu concordo
Ao clicar neste link, você sairá do site oficial da Royal Philips ("Philips"). Qualquer link que apareça em nosso site e leve a sites de terceiros é oferecido apenas para ajuda e não representa de forma alguma uma afiliação ou promoção das informações disponíveis nesses sites. A Philips não representa nem garante nenhuma informação disponível nesses sites.Eu concordo
Select country/regionBrasil ( Português)
Para visualizar melhor o nosso site, utilize a versão mais recente do Microsoft Edge, do Google Chrome ou do Firefox.