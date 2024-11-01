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Orientação de embolização baseada em fluxo de trabalho

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O EmboGuide com XperCT Dual fornece a primeira ferramenta baseada em fluxo de trabalho para orientar a detecção e o tratamento de tumores e alimentadores de vasos para múltiplas lesões. Um estudo mostrou que o EmboGuide detecta 50% mais alimentadores do que o DSA¹ padrão

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Detecta 50% mais alimentadores CHC do que ASD

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Detecção de lesões semelhante à ressonância magnética em seu laboratório
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Detecção de lesões semelhante à ressonância magnética em seu laboratório

O XperCT Dual é a próxima evolução do XperCT, oferecendo detecção de lesões semelhante à ressonância magnética²² em seu laboratório de oncologia. As funções de aquisição DualPhase* e DualView permitem a visualização simultânea de dois conjuntos de dados 3D adquiridos sequencialmente.

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Detecção rápida e medição de volume
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Uma ferramenta de segmentação de lesão 3D permite que o usuário isole as regiões em um volume 3D de RM, CT ou XperCT, usando recursos específicos de imagem.

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Detecta automaticamente os vasos alimentadores
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  • *A funcionalidade DualPhase está disponível com os sistemas Allura versão 8.2 ou superior. Ela permite que o XperCT execute duas varreduras rotacionais com um atraso definido pelo usuário entre elas
  • 1. Miyayama S et al., (2013). J. Vasc. Interv. Radiol. abril de 2013;24(4):501-8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23452552
  • 2. Loffroy R. et al., (2012). Cardiovasc Intervent Radiol. fevereiro de 2012;35(1):97-104. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21328023

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