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O Scanner Philips Diamond Select Brilliance CT de 16 canais é um sistema de alta performance. É ideal para estudos rotineiros de CT, CTA e aplicações avançadas sensíveis ao movimento, tais como colografia por CT e estudos pulmonares.
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Rápida aquisição de imagens e reconstrução aumenta rendimento
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Programa premiado significa performance vencedora
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