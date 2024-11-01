Termos de pesquisa

Diamond Select Brilliance CT 16 slice

Scanner CT

Encontre produtos similares

O Scanner Philips Diamond Select Brilliance CT de 16 canais é um sistema de alta performance. É ideal para estudos rotineiros de CT, CTA e aplicações avançadas sensíveis ao movimento, tais como colografia por CT e estudos pulmonares.

Contate-nos
Características
Fast scanning and reconstruction || Performance brilhante

Rápida aquisição de imagens e reconstrução aumenta rendimento

Esse sistema oferece rápido tempo de aquisição de imagens de 0.4 seg*, rotação completa de colimador, resolução temporal de até 53 mseg e taxas de reconstrução de até 20 ips*.

Rápida aquisição de imagens e reconstrução aumenta rendimento

Esse sistema oferece rápido tempo de aquisição de imagens de 0.4 seg*, rotação completa de colimador, resolução temporal de até 53 mseg e taxas de reconstrução de até 20 ips*.

Rápida aquisição de imagens e reconstrução aumenta rendimento

Esse sistema oferece rápido tempo de aquisição de imagens de 0.4 seg*, rotação completa de colimador, resolução temporal de até 53 mseg e taxas de reconstrução de até 20 ips*.
Brilliance Workspace options || Fluxo de trabalho eficiente

Opções de Brilliance Workspace para aumentar eficiência

O Brilliance Extended Workspace entrega aplicações clínicas avançadas para um PC, permitindo à equipe melhor fluxo de trabalho trabalhando indedependemente do scanner. A opção Brilliance Workspace Portal possibilita ao usuário trabalhar eficientemente com grandes configurações de dados a partir de um laptop ou PC, onde quer que estejam.

Opções de Brilliance Workspace para aumentar eficiência

O Brilliance Extended Workspace entrega aplicações clínicas avançadas para um PC, permitindo à equipe melhor fluxo de trabalho trabalhando indedependemente do scanner. A opção Brilliance Workspace Portal possibilita ao usuário trabalhar eficientemente com grandes configurações de dados a partir de um laptop ou PC, onde quer que estejam.

Opções de Brilliance Workspace para aumentar eficiência

O Brilliance Extended Workspace entrega aplicações clínicas avançadas para um PC, permitindo à equipe melhor fluxo de trabalho trabalhando indedependemente do scanner. A opção Brilliance Workspace Portal possibilita ao usuário trabalhar eficientemente com grandes configurações de dados a partir de um laptop ou PC, onde quer que estejam.
Refurbishment process || Reconstrução baseada em Melhor

Processo de reconstrução deixa quase novo

Cada sistema Diamond Select é reconstruído na fábrica e pode ser configurado pelo usuário com as mais recentes atualizações compatíveis de software. Para manter os altos padrões estabelecidos pela Phillips e cumprir com seus requisitos de performance, todos os sistemas Diamond Select passam por um processo de reconstrução de cinco passos.

Processo de reconstrução deixa quase novo

Cada sistema Diamond Select é reconstruído na fábrica e pode ser configurado pelo usuário com as mais recentes atualizações compatíveis de software. Para manter os altos padrões estabelecidos pela Phillips e cumprir com seus requisitos de performance, todos os sistemas Diamond Select passam por um processo de reconstrução de cinco passos.

Processo de reconstrução deixa quase novo

Cada sistema Diamond Select é reconstruído na fábrica e pode ser configurado pelo usuário com as mais recentes atualizações compatíveis de software. Para manter os altos padrões estabelecidos pela Phillips e cumprir com seus requisitos de performance, todos os sistemas Diamond Select passam por um processo de reconstrução de cinco passos.
Philips MRC X-ray tube || Performance brilhante

Tudo be raio X Philips MRC suporta longos procedimentos

Tubo de raio X MRC patenteado para fornecer a capacidade de dissipação de calor necessária para tempos de aquisição mais longos, possibilitando a aquisição de imagens em cortes mais finos.

Tudo be raio X Philips MRC suporta longos procedimentos

Tubo de raio X MRC patenteado para fornecer a capacidade de dissipação de calor necessária para tempos de aquisição mais longos, possibilitando a aquisição de imagens em cortes mais finos.

Tudo be raio X Philips MRC suporta longos procedimentos

Tubo de raio X MRC patenteado para fornecer a capacidade de dissipação de calor necessária para tempos de aquisição mais longos, possibilitando a aquisição de imagens em cortes mais finos.
Award winning program || Reconstrução baseada em Melhor

Programa premiado significa performance vencedora

O programa Philips Refurbishment é vencedor do prêmio Frost & Sullivan Best Practices Award for Product Quality Leadership (2010). Isso valida a qualidade e cuidado de cada um dos nossos sistemas Diamond Select.

Programa premiado significa performance vencedora

O programa Philips Refurbishment é vencedor do prêmio Frost & Sullivan Best Practices Award for Product Quality Leadership (2010). Isso valida a qualidade e cuidado de cada um dos nossos sistemas Diamond Select.

Programa premiado significa performance vencedora

O programa Philips Refurbishment é vencedor do prêmio Frost & Sullivan Best Practices Award for Product Quality Leadership (2010). Isso valida a qualidade e cuidado de cada um dos nossos sistemas Diamond Select.
  • Fast scanning and reconstruction || Performance brilhante
  • Brilliance Workspace options || Fluxo de trabalho eficiente
  • Refurbishment process || Reconstrução baseada em Melhor
  • Philips MRC X-ray tube || Performance brilhante
Veja todos os recursos
Fast scanning and reconstruction || Performance brilhante

Rápida aquisição de imagens e reconstrução aumenta rendimento

Esse sistema oferece rápido tempo de aquisição de imagens de 0.4 seg*, rotação completa de colimador, resolução temporal de até 53 mseg e taxas de reconstrução de até 20 ips*.

Rápida aquisição de imagens e reconstrução aumenta rendimento

Esse sistema oferece rápido tempo de aquisição de imagens de 0.4 seg*, rotação completa de colimador, resolução temporal de até 53 mseg e taxas de reconstrução de até 20 ips*.

Rápida aquisição de imagens e reconstrução aumenta rendimento

Esse sistema oferece rápido tempo de aquisição de imagens de 0.4 seg*, rotação completa de colimador, resolução temporal de até 53 mseg e taxas de reconstrução de até 20 ips*.
Brilliance Workspace options || Fluxo de trabalho eficiente

Opções de Brilliance Workspace para aumentar eficiência

O Brilliance Extended Workspace entrega aplicações clínicas avançadas para um PC, permitindo à equipe melhor fluxo de trabalho trabalhando indedependemente do scanner. A opção Brilliance Workspace Portal possibilita ao usuário trabalhar eficientemente com grandes configurações de dados a partir de um laptop ou PC, onde quer que estejam.

Opções de Brilliance Workspace para aumentar eficiência

O Brilliance Extended Workspace entrega aplicações clínicas avançadas para um PC, permitindo à equipe melhor fluxo de trabalho trabalhando indedependemente do scanner. A opção Brilliance Workspace Portal possibilita ao usuário trabalhar eficientemente com grandes configurações de dados a partir de um laptop ou PC, onde quer que estejam.

Opções de Brilliance Workspace para aumentar eficiência

O Brilliance Extended Workspace entrega aplicações clínicas avançadas para um PC, permitindo à equipe melhor fluxo de trabalho trabalhando indedependemente do scanner. A opção Brilliance Workspace Portal possibilita ao usuário trabalhar eficientemente com grandes configurações de dados a partir de um laptop ou PC, onde quer que estejam.
Refurbishment process || Reconstrução baseada em Melhor

Processo de reconstrução deixa quase novo

Cada sistema Diamond Select é reconstruído na fábrica e pode ser configurado pelo usuário com as mais recentes atualizações compatíveis de software. Para manter os altos padrões estabelecidos pela Phillips e cumprir com seus requisitos de performance, todos os sistemas Diamond Select passam por um processo de reconstrução de cinco passos.

Processo de reconstrução deixa quase novo

Cada sistema Diamond Select é reconstruído na fábrica e pode ser configurado pelo usuário com as mais recentes atualizações compatíveis de software. Para manter os altos padrões estabelecidos pela Phillips e cumprir com seus requisitos de performance, todos os sistemas Diamond Select passam por um processo de reconstrução de cinco passos.

Processo de reconstrução deixa quase novo

Cada sistema Diamond Select é reconstruído na fábrica e pode ser configurado pelo usuário com as mais recentes atualizações compatíveis de software. Para manter os altos padrões estabelecidos pela Phillips e cumprir com seus requisitos de performance, todos os sistemas Diamond Select passam por um processo de reconstrução de cinco passos.
Philips MRC X-ray tube || Performance brilhante

Tudo be raio X Philips MRC suporta longos procedimentos

Tubo de raio X MRC patenteado para fornecer a capacidade de dissipação de calor necessária para tempos de aquisição mais longos, possibilitando a aquisição de imagens em cortes mais finos.

Tudo be raio X Philips MRC suporta longos procedimentos

Tubo de raio X MRC patenteado para fornecer a capacidade de dissipação de calor necessária para tempos de aquisição mais longos, possibilitando a aquisição de imagens em cortes mais finos.

Tudo be raio X Philips MRC suporta longos procedimentos

Tubo de raio X MRC patenteado para fornecer a capacidade de dissipação de calor necessária para tempos de aquisição mais longos, possibilitando a aquisição de imagens em cortes mais finos.
Award winning program || Reconstrução baseada em Melhor

Programa premiado significa performance vencedora

O programa Philips Refurbishment é vencedor do prêmio Frost & Sullivan Best Practices Award for Product Quality Leadership (2010). Isso valida a qualidade e cuidado de cada um dos nossos sistemas Diamond Select.

Programa premiado significa performance vencedora

O programa Philips Refurbishment é vencedor do prêmio Frost & Sullivan Best Practices Award for Product Quality Leadership (2010). Isso valida a qualidade e cuidado de cada um dos nossos sistemas Diamond Select.

Programa premiado significa performance vencedora

O programa Philips Refurbishment é vencedor do prêmio Frost & Sullivan Best Practices Award for Product Quality Leadership (2010). Isso valida a qualidade e cuidado de cada um dos nossos sistemas Diamond Select.
  • *Opcional

Ao clicar neste link, você sairá do site oficial da Royal Philips ("Philips"). Qualquer link que apareça em nosso site e leve a sites de terceiros é oferecido apenas para ajuda e não representa de forma alguma uma afiliação ou promoção das informações disponíveis nesses sites. A Philips não representa nem garante nenhuma informação disponível nesses sites.

Eu concordo

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Ao clicar neste link, você sairá do site oficial da Royal Philips ("Philips"). Qualquer link que apareça em nosso site e leve a sites de terceiros é oferecido apenas para ajuda e não representa de forma alguma uma afiliação ou promoção das informações disponíveis nesses sites. A Philips não representa nem garante nenhuma informação disponível nesses sites.

Eu concordo

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos os direitos reservados.

Para visualizar melhor o nosso site, utilize a versão mais recente do Microsoft Edge, do Google Chrome ou do Firefox.