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Capnography Extension

Extensão de medição

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A extensão da capnografia usa espectroscopia de absorção infravermelha para medir continuamente os valores de CO₂. Projetada para funcionar com monitores e racks de pacientes IntelliVue, a extensão de capnografia fornece forma de onda de CO₂ e valores numéricos, além de medições de temperatura e 2 medições de pressão invasivas na tela do monitor do paciente IntelliVue. Um processador de sinal digital localizado no sensor mede etCO₂ e awRR de fluxo lateral ou convencional para pacientes em cirurgia, cuidados intensivos e durante o transporte.

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Características
Alimentação

Alimentação

A extensão é alimentada durante o transporte quando conectada ao IntelliVu X3 ou MX100.

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A extensão é alimentada durante o transporte quando conectada ao IntelliVu X3 ou MX100.

Especificações

Especificações Físicas
Especificações Físicas
Peso Máximo
  • &lt;0,50 kg/1,1 lb
Dimensões
  • 200 x 97 x 90 mm / 7,8 x 3,8 x 3,5 pol.
Especificações ambientais
Especificações ambientais
Faixa de temperatura operacional
  • 0–40° C/32–104° F
Faixa de temperatura de armazenamento
  • -20–60° C/-4–140° F
Faixa de umidade operacional
  • 15-95% de RH não condensável
Faixa de umidade de armazenamento
  • 20-80% de RH não condensável
Faixa de altitude operacional
  • -500–3000 m/-1640–9842 pés
Faixa de altitude de armazenamento
  • -500–4600 m/-1640–15091 pés
Proteção de Entrada
  • IP32 (quando na posição horizontal)
Especificações Físicas
Especificações Físicas
Peso Máximo
  • &lt;0,50 kg/1,1 lb
Dimensões
  • 200 x 97 x 90 mm / 7,8 x 3,8 x 3,5 pol.
Especificações ambientais
Especificações ambientais
Faixa de temperatura operacional
  • 0–40° C/32–104° F
Faixa de temperatura de armazenamento
  • -20–60° C/-4–140° F
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Especificações Físicas
Especificações Físicas
Peso Máximo
  • &lt;0,50 kg/1,1 lb
Dimensões
  • 200 x 97 x 90 mm / 7,8 x 3,8 x 3,5 pol.
Especificações ambientais
Especificações ambientais
Faixa de temperatura operacional
  • 0–40° C/32–104° F
Faixa de temperatura de armazenamento
  • -20–60° C/-4–140° F
Faixa de umidade operacional
  • 15-95% de RH não condensável
Faixa de umidade de armazenamento
  • 20-80% de RH não condensável
Faixa de altitude operacional
  • -500–3000 m/-1640–9842 pés
Faixa de altitude de armazenamento
  • -500–4600 m/-1640–15091 pés
Proteção de Entrada
  • IP32 (quando na posição horizontal)

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