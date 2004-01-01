Capnography Extension Extensão de medição

A extensão da capnografia usa espectroscopia de absorção infravermelha para medir continuamente os valores de CO₂. Projetada para funcionar com monitores e racks de pacientes IntelliVue, a extensão de capnografia fornece forma de onda de CO₂ e valores numéricos, além de medições de temperatura e 2 medições de pressão invasivas na tela do monitor do paciente IntelliVue. Um processador de sinal digital localizado no sensor mede etCO₂ e awRR de fluxo lateral ou convencional para pacientes em cirurgia, cuidados intensivos e durante o transporte.