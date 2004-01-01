A Extensão Hemodinâmica fornece uma maneira compacta e flexível de estender os recursos de medição para incluir pressão invasiva, temperatura e rendimento cardíaco. Essa extensão pode ser conectada diretamente ao dispositivo hospedeiro (compatível com Módulos IntelliVue Multi-Measurement e monitores de pacientes) e envia suas ondas medidas, números e alertas para um monitor hospedeiro IntelliVue conectado.
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