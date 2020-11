O monitor de pacientes à beira do leito IntelliVue MX850 da Philips aborda diretamente as necessidades de segurança em constante evolução do cenário de TI em saúde e conta com uma série de recursos que facilitam suas estratégias de segurança cibernética. Além disso, esse excepcional monitor de qualidade premium oferece uma funcionalidade avançada, opções flexíveis de configuração e uma ampla gama de medições. O monitor se adapta facilmente às demandas de ambientes de terapia intensiva para pacientes em estado grave.