O design portátil permite que você leve o monitoramento para onde for

O The IntelliVue MX550 entrega a funcionalidade de um monitor pleno de cabeceira com um backup de bateria para suportar uma ocasional perda de energia. Com uma bateria padrão de operação, um controle acoplado e um design robusto, essa solução pode lidar com o transporte hospitalar interno, solicitado muitas vezes em áreas de cuidado intensivo. Ele também é compacto o suficiente para ser convenientemente transportado.