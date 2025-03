Flexible Module Server FMX-4 Servidor do Módulo

O Servidor do Módulo Flexível FMX-4 fornece 4 slots de módulo para uso com módulos de medição individuais e o registrador. O suporte opcional do Módulo de Medição Múltipla E20 fornece uma placa de montagem com um conector SRL para acoplar um módulo de medição múltipla. O FMX-4 é compatível apenas com monitores de pacientes IntelliVue MX750 e MX850.