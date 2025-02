A informação consolidada melhora a gestão do paciente

A interface do IntelliBridge EC10 coleta parâmetros fisiológicos, formas de onda, configurações de dispositivo e dados de alarme. Esses dados podem ser exibidos no monitor IntelliVue do paciente e também podem ser encaminhados para o sistema de vigilância central para processamento adicional. Isso pode incluir o alarme de encaminhamento para um sistema de comunicação de enfermeiros da UTI ou envio de dados para um registro eletrônico do paciente.