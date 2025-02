Efficia CM120 Monitor de pacientes

Algoritmos de medição fisiológica testados pelo tempo e funcionalidades essenciais estão agora ao seu alcance. Pensando no seu fluxo de trabalho, os monitores Efficia são projetados para serem portáteis e intuitivos. Você pode acessar a maioria das funções com três cliques ou menos. Com várias configurações fornecidas, você pode atender a diferentes necessidades clínicas. Com os monitores de pacientes Efficia, você pode ter certeza de que está prestando atendimento eficiente e de qualidade – tudo dentro do seu orçamento.