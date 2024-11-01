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O PageWriter TC10 é um cardiógrafo avançado, que pode crescer junto com você à medida que o seu fluxo de trabalho evolui. Com seu tamanho compacto e peso leve, o TC10 é uma solução portátil que atende às necessidades do cliente em uma ampla gama de cenários de atendimento.
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