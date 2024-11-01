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PageWriter TC10

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O PageWriter TC10 é um cardiógrafo avançado, que pode crescer junto com você à medida que o seu fluxo de trabalho evolui. Com seu tamanho compacto e peso leve, o TC10 é uma solução portátil que atende às necessidades do cliente em uma ampla gama de cenários de atendimento.

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Características
Amplie seus recursos de diagnóstico

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Por ser baseado em uma plataforma padrão, o PageWriter TC10 se adapta perfeitamente à sua infraestrutura de TI existente. Assim, você está sempre conectado, sem sentir-se preso. O aparelho oferece uma comunicação de rede bilateral avançada utilizando uma conectividade sem fio segura baseada em protocolos LAN padrão, para proteger a privacidade do paciente, da equipe e de informações financeiras.

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Por ser baseado em uma plataforma padrão, o PageWriter TC10 se adapta perfeitamente à sua infraestrutura de TI existente. Assim, você está sempre conectado, sem sentir-se preso. O aparelho oferece uma comunicação de rede bilateral avançada utilizando uma conectividade sem fio segura baseada em protocolos LAN padrão, para proteger a privacidade do paciente, da equipe e de informações financeiras.

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Uma conexão segura

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O algoritmo DXL ECG da Philips oferece interpretações de ECG e um conjunto de componentes de apoio avançado a diagnósticos de STEMI que oferecem uma interpretação de ritmo e morfologia para uma ampla variedade de populações de pacientes.

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