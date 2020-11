O sistema de ultrassom InnoSight da Philips permite que você escaneie pacientes em outros locais além dos locais clínicos onde você presta atendimento. O sistema de ultrassom compacto e altamente portátil InnoSight, com seu design ergonômico inovador e versatilidade clínica, permite que você traga o ultrassom aos pacientes, seja no consultório, na clínica ou no hospital.