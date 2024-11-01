Navegação intuitiva

O Trilogy Evo foi projetado para facilitar a navegação e a configuração rápida de prescrições. Os novos recursos podem simplificar o dia a dia dos profissionais de saúde e pacientes, incluindo uma tela sensível ao toque de 8" que utiliza telas intuitivas para dar suporte à configuração e à modificação de configurações. Oferece novas orientações de ajuda na tela e alarme, além de nomes universais fáceis de usar para a maioria dos modos de ventilação.