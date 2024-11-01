A próxima geração do ventilador Philips Trilogy oferece desempenho comprovado em ventilação não invasiva (VNI) e invasiva (VI) e foi projetada para permanecer com os pacientes em ambientes de atendimento em constante mudança.
Ao clicar neste link, você sairá do site oficial da Royal Philips ("Philips"). Qualquer link que apareça em nosso site e leve a sites de terceiros é oferecido apenas para ajuda e não representa de forma alguma uma afiliação ou promoção das informações disponíveis nesses sites. A Philips não representa nem garante nenhuma informação disponível nesses sites.
Com a funcionalidade cruzada expandida, o Trilogy Evo oferece recursos para tratar pacientes crônicos e críticos em uma variedade de configurações, como ambientes de atendimento subagudo ou crônico, a casa do paciente ou durante as suas atividades. Foi projetado especificamente pensando na durabilidade a fim de protegê-lo contra danos ao longo de viagens, por exemplo, durante o transporte médico.
Para uso em ambientes dinâmicos
Com a funcionalidade cruzada expandida, o Trilogy Evo oferece recursos para tratar pacientes crônicos e críticos em uma variedade de configurações, como ambientes de atendimento subagudo ou crônico, a casa do paciente ou durante as suas atividades. Foi projetado especificamente pensando na durabilidade a fim de protegê-lo contra danos ao longo de viagens, por exemplo, durante o transporte médico.
Para uso em ambientes dinâmicos
Com a funcionalidade cruzada expandida, o Trilogy Evo oferece recursos para tratar pacientes crônicos e críticos em uma variedade de configurações, como ambientes de atendimento subagudo ou crônico, a casa do paciente ou durante as suas atividades. Foi projetado especificamente pensando na durabilidade a fim de protegê-lo contra danos ao longo de viagens, por exemplo, durante o transporte médico.
Com a funcionalidade cruzada expandida, o Trilogy Evo oferece recursos para tratar pacientes crônicos e críticos em uma variedade de configurações, como ambientes de atendimento subagudo ou crônico, a casa do paciente ou durante as suas atividades. Foi projetado especificamente pensando na durabilidade a fim de protegê-lo contra danos ao longo de viagens, por exemplo, durante o transporte médico.
Portabilidade para mais liberdade
Bateria com autonomia prolongada
Os pacientes dependentes do ventilador recebem suporte por baterias internas e removíveis, agora com vida útil de 15 horas. Em comparação com a bateria de seis horas do Trilogy 100, o Trilogy Evo proporciona aos pacientes um novo nível de liberdade e mobilidade. Está pronto para ser montado em um suporte com rodas ou cadeira de rodas, com uma bolsa de transporte montável e fácil de usar.
Bateria com autonomia prolongada
Os pacientes dependentes do ventilador recebem suporte por baterias internas e removíveis, agora com vida útil de 15 horas. Em comparação com a bateria de seis horas do Trilogy 100, o Trilogy Evo proporciona aos pacientes um novo nível de liberdade e mobilidade. Está pronto para ser montado em um suporte com rodas ou cadeira de rodas, com uma bolsa de transporte montável e fácil de usar.
Bateria com autonomia prolongada
Os pacientes dependentes do ventilador recebem suporte por baterias internas e removíveis, agora com vida útil de 15 horas. Em comparação com a bateria de seis horas do Trilogy 100, o Trilogy Evo proporciona aos pacientes um novo nível de liberdade e mobilidade. Está pronto para ser montado em um suporte com rodas ou cadeira de rodas, com uma bolsa de transporte montável e fácil de usar.
Os pacientes dependentes do ventilador recebem suporte por baterias internas e removíveis, agora com vida útil de 15 horas. Em comparação com a bateria de seis horas do Trilogy 100, o Trilogy Evo proporciona aos pacientes um novo nível de liberdade e mobilidade. Está pronto para ser montado em um suporte com rodas ou cadeira de rodas, com uma bolsa de transporte montável e fácil de usar.
Opções de terapia ajustáveis
Atenda às necessidades em constante mudança de seus pacientes
O Trilogy Evo fornece suporte não invasivo e invasivo ao ventilador com sensibilidade adicional para uma ampla variedade de pacientes adultos e pediátricos. Os modos de volume e pressão, AVAPS-AE, SpO2, monitorização COfe2 e os alarmes de cada parâmetro permitem cuidados adaptáveis. A flexibilidade dos circuitos permite que ele seja usado em uma ampla gama de pacientes.
Atenda às necessidades em constante mudança de seus pacientes
O Trilogy Evo fornece suporte não invasivo e invasivo ao ventilador com sensibilidade adicional para uma ampla variedade de pacientes adultos e pediátricos. Os modos de volume e pressão, AVAPS-AE, SpO2, monitorização COfe2 e os alarmes de cada parâmetro permitem cuidados adaptáveis. A flexibilidade dos circuitos permite que ele seja usado em uma ampla gama de pacientes.
Atenda às necessidades em constante mudança de seus pacientes
O Trilogy Evo fornece suporte não invasivo e invasivo ao ventilador com sensibilidade adicional para uma ampla variedade de pacientes adultos e pediátricos. Os modos de volume e pressão, AVAPS-AE, SpO2, monitorização COfe2 e os alarmes de cada parâmetro permitem cuidados adaptáveis. A flexibilidade dos circuitos permite que ele seja usado em uma ampla gama de pacientes.
Atenda às necessidades em constante mudança de seus pacientes
O Trilogy Evo fornece suporte não invasivo e invasivo ao ventilador com sensibilidade adicional para uma ampla variedade de pacientes adultos e pediátricos. Os modos de volume e pressão, AVAPS-AE, SpO2, monitorização COfe2 e os alarmes de cada parâmetro permitem cuidados adaptáveis. A flexibilidade dos circuitos permite que ele seja usado em uma ampla gama de pacientes.
Atendimento conectado
Fácil acesso aos dados
O Trilogy Evo permite que você visualize os dados da terapia do paciente por meio do Care Orchestrator, nosso sistema de gerenciamento de pacientes baseado em nuvem. Os dados da terapia são baixados no local de atendimento por meio de uma unidade USB.
Fácil acesso aos dados
O Trilogy Evo permite que você visualize os dados da terapia do paciente por meio do Care Orchestrator, nosso sistema de gerenciamento de pacientes baseado em nuvem. Os dados da terapia são baixados no local de atendimento por meio de uma unidade USB.
Fácil acesso aos dados
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Simplicidade
Navegação intuitiva
O Trilogy Evo foi projetado para facilitar a navegação e a configuração rápida de prescrições. Os novos recursos podem simplificar o dia a dia dos profissionais de saúde e pacientes, incluindo uma tela sensível ao toque de 8" que utiliza telas intuitivas para dar suporte à configuração e à modificação de configurações. Oferece novas orientações de ajuda na tela e alarme, além de nomes universais fáceis de usar para a maioria dos modos de ventilação.
Navegação intuitiva
O Trilogy Evo foi projetado para facilitar a navegação e a configuração rápida de prescrições. Os novos recursos podem simplificar o dia a dia dos profissionais de saúde e pacientes, incluindo uma tela sensível ao toque de 8" que utiliza telas intuitivas para dar suporte à configuração e à modificação de configurações. Oferece novas orientações de ajuda na tela e alarme, além de nomes universais fáceis de usar para a maioria dos modos de ventilação.
Navegação intuitiva
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O Trilogy Evo foi projetado para facilitar a navegação e a configuração rápida de prescrições. Os novos recursos podem simplificar o dia a dia dos profissionais de saúde e pacientes, incluindo uma tela sensível ao toque de 8" que utiliza telas intuitivas para dar suporte à configuração e à modificação de configurações. Oferece novas orientações de ajuda na tela e alarme, além de nomes universais fáceis de usar para a maioria dos modos de ventilação.
Tecnologia avançada
Confiabilidade de uma fonte confiável
O mais novo aparelho Trilogy foi feito para ser fácil de usar sem comprometer os recursos avançados da inovadora tecnologia da família Trilogy. Os recursos de SpO2, COfe2 e monitorização avançada da mecânica respiratória foram projetados para ajudá-lo a otimizar a terapia do seu paciente.
Confiabilidade de uma fonte confiável
O mais novo aparelho Trilogy foi feito para ser fácil de usar sem comprometer os recursos avançados da inovadora tecnologia da família Trilogy. Os recursos de SpO2, COfe2 e monitorização avançada da mecânica respiratória foram projetados para ajudá-lo a otimizar a terapia do seu paciente.
Confiabilidade de uma fonte confiável
O mais novo aparelho Trilogy foi feito para ser fácil de usar sem comprometer os recursos avançados da inovadora tecnologia da família Trilogy. Os recursos de SpO2, COfe2 e monitorização avançada da mecânica respiratória foram projetados para ajudá-lo a otimizar a terapia do seu paciente.
O mais novo aparelho Trilogy foi feito para ser fácil de usar sem comprometer os recursos avançados da inovadora tecnologia da família Trilogy. Os recursos de SpO2, COfe2 e monitorização avançada da mecânica respiratória foram projetados para ajudá-lo a otimizar a terapia do seu paciente.
Ventilação personalizada
Adaptando-se a cada respiração
Inovações comprovadas são projetadas para tratar as diversas necessidades de insuficiência respiratória. O AVAPS ajusta automaticamente o suporte do ventilador para atingir o volume corrente desejado, enquanto o EPAP automático se ajusta proativamente à pressão efetiva mais baixa para gerenciar a via aérea superior. A taxa de backup automático retarda a respiração da máquina até que o paciente expire para maximizar o conforto.
Adaptando-se a cada respiração
Inovações comprovadas são projetadas para tratar as diversas necessidades de insuficiência respiratória. O AVAPS ajusta automaticamente o suporte do ventilador para atingir o volume corrente desejado, enquanto o EPAP automático se ajusta proativamente à pressão efetiva mais baixa para gerenciar a via aérea superior. A taxa de backup automático retarda a respiração da máquina até que o paciente expire para maximizar o conforto.
Adaptando-se a cada respiração
Inovações comprovadas são projetadas para tratar as diversas necessidades de insuficiência respiratória. O AVAPS ajusta automaticamente o suporte do ventilador para atingir o volume corrente desejado, enquanto o EPAP automático se ajusta proativamente à pressão efetiva mais baixa para gerenciar a via aérea superior. A taxa de backup automático retarda a respiração da máquina até que o paciente expire para maximizar o conforto.
Inovações comprovadas são projetadas para tratar as diversas necessidades de insuficiência respiratória. O AVAPS ajusta automaticamente o suporte do ventilador para atingir o volume corrente desejado, enquanto o EPAP automático se ajusta proativamente à pressão efetiva mais baixa para gerenciar a via aérea superior. A taxa de backup automático retarda a respiração da máquina até que o paciente expire para maximizar o conforto.
Ventilação do bocal
Ventilação sob demanda
A ventilação do bocal não requer nenhum esforço inspiratório para disparar uma respiração. Nosso exclusivo gatilho kiss® detecta quando seu paciente encaixa ou desencaixa do bocal para fornecer ventilação sob demanda, com a segurança dos alarmes fisiológicos do paciente.
Ventilação sob demanda
A ventilação do bocal não requer nenhum esforço inspiratório para disparar uma respiração. Nosso exclusivo gatilho kiss® detecta quando seu paciente encaixa ou desencaixa do bocal para fornecer ventilação sob demanda, com a segurança dos alarmes fisiológicos do paciente.
Ventilação sob demanda
A ventilação do bocal não requer nenhum esforço inspiratório para disparar uma respiração. Nosso exclusivo gatilho kiss® detecta quando seu paciente encaixa ou desencaixa do bocal para fornecer ventilação sob demanda, com a segurança dos alarmes fisiológicos do paciente.
A ventilação do bocal não requer nenhum esforço inspiratório para disparar uma respiração. Nosso exclusivo gatilho kiss® detecta quando seu paciente encaixa ou desencaixa do bocal para fornecer ventilação sob demanda, com a segurança dos alarmes fisiológicos do paciente.
Auto-Trak digital
Quando é necessário mais sensibilidade
O Digital Auto-Trak fornece um algoritmo de disparo e ciclo de respiração automatizado que se ajusta aos padrões respiratórios naturais do paciente. Ele auxilia na sincronia paciente-ventilador e traz mais conforto sem ajustes manuais.
Quando é necessário mais sensibilidade
O Digital Auto-Trak fornece um algoritmo de disparo e ciclo de respiração automatizado que se ajusta aos padrões respiratórios naturais do paciente. Ele auxilia na sincronia paciente-ventilador e traz mais conforto sem ajustes manuais.
Quando é necessário mais sensibilidade
O Digital Auto-Trak fornece um algoritmo de disparo e ciclo de respiração automatizado que se ajusta aos padrões respiratórios naturais do paciente. Ele auxilia na sincronia paciente-ventilador e traz mais conforto sem ajustes manuais.
O Digital Auto-Trak fornece um algoritmo de disparo e ciclo de respiração automatizado que se ajusta aos padrões respiratórios naturais do paciente. Ele auxilia na sincronia paciente-ventilador e traz mais conforto sem ajustes manuais.
Manutenção e serviço
Baixo custo total
O suporte, o serviço e a manutenção do Trilogy Evo incluem suporte clínico do produto, recursos de treinamento educacional para você e seus pacientes, além de garantia estendida. O Trilogy Evo precisa de manutenção preventiva somente a cada quatro anos e de equipamentos mínimos para calibração.
Baixo custo total
O suporte, o serviço e a manutenção do Trilogy Evo incluem suporte clínico do produto, recursos de treinamento educacional para você e seus pacientes, além de garantia estendida. O Trilogy Evo precisa de manutenção preventiva somente a cada quatro anos e de equipamentos mínimos para calibração.
Baixo custo total
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O suporte, o serviço e a manutenção do Trilogy Evo incluem suporte clínico do produto, recursos de treinamento educacional para você e seus pacientes, além de garantia estendida. O Trilogy Evo precisa de manutenção preventiva somente a cada quatro anos e de equipamentos mínimos para calibração.
Com a funcionalidade cruzada expandida, o Trilogy Evo oferece recursos para tratar pacientes crônicos e críticos em uma variedade de configurações, como ambientes de atendimento subagudo ou crônico, a casa do paciente ou durante as suas atividades. Foi projetado especificamente pensando na durabilidade a fim de protegê-lo contra danos ao longo de viagens, por exemplo, durante o transporte médico.
Para uso em ambientes dinâmicos
Com a funcionalidade cruzada expandida, o Trilogy Evo oferece recursos para tratar pacientes crônicos e críticos em uma variedade de configurações, como ambientes de atendimento subagudo ou crônico, a casa do paciente ou durante as suas atividades. Foi projetado especificamente pensando na durabilidade a fim de protegê-lo contra danos ao longo de viagens, por exemplo, durante o transporte médico.
Para uso em ambientes dinâmicos
Com a funcionalidade cruzada expandida, o Trilogy Evo oferece recursos para tratar pacientes crônicos e críticos em uma variedade de configurações, como ambientes de atendimento subagudo ou crônico, a casa do paciente ou durante as suas atividades. Foi projetado especificamente pensando na durabilidade a fim de protegê-lo contra danos ao longo de viagens, por exemplo, durante o transporte médico.
Com a funcionalidade cruzada expandida, o Trilogy Evo oferece recursos para tratar pacientes crônicos e críticos em uma variedade de configurações, como ambientes de atendimento subagudo ou crônico, a casa do paciente ou durante as suas atividades. Foi projetado especificamente pensando na durabilidade a fim de protegê-lo contra danos ao longo de viagens, por exemplo, durante o transporte médico.
Portabilidade para mais liberdade
Bateria com autonomia prolongada
Os pacientes dependentes do ventilador recebem suporte por baterias internas e removíveis, agora com vida útil de 15 horas. Em comparação com a bateria de seis horas do Trilogy 100, o Trilogy Evo proporciona aos pacientes um novo nível de liberdade e mobilidade. Está pronto para ser montado em um suporte com rodas ou cadeira de rodas, com uma bolsa de transporte montável e fácil de usar.
Bateria com autonomia prolongada
Os pacientes dependentes do ventilador recebem suporte por baterias internas e removíveis, agora com vida útil de 15 horas. Em comparação com a bateria de seis horas do Trilogy 100, o Trilogy Evo proporciona aos pacientes um novo nível de liberdade e mobilidade. Está pronto para ser montado em um suporte com rodas ou cadeira de rodas, com uma bolsa de transporte montável e fácil de usar.
Bateria com autonomia prolongada
Os pacientes dependentes do ventilador recebem suporte por baterias internas e removíveis, agora com vida útil de 15 horas. Em comparação com a bateria de seis horas do Trilogy 100, o Trilogy Evo proporciona aos pacientes um novo nível de liberdade e mobilidade. Está pronto para ser montado em um suporte com rodas ou cadeira de rodas, com uma bolsa de transporte montável e fácil de usar.
Os pacientes dependentes do ventilador recebem suporte por baterias internas e removíveis, agora com vida útil de 15 horas. Em comparação com a bateria de seis horas do Trilogy 100, o Trilogy Evo proporciona aos pacientes um novo nível de liberdade e mobilidade. Está pronto para ser montado em um suporte com rodas ou cadeira de rodas, com uma bolsa de transporte montável e fácil de usar.
Opções de terapia ajustáveis
Atenda às necessidades em constante mudança de seus pacientes
O Trilogy Evo fornece suporte não invasivo e invasivo ao ventilador com sensibilidade adicional para uma ampla variedade de pacientes adultos e pediátricos. Os modos de volume e pressão, AVAPS-AE, SpO2, monitorização COfe2 e os alarmes de cada parâmetro permitem cuidados adaptáveis. A flexibilidade dos circuitos permite que ele seja usado em uma ampla gama de pacientes.
Atenda às necessidades em constante mudança de seus pacientes
O Trilogy Evo fornece suporte não invasivo e invasivo ao ventilador com sensibilidade adicional para uma ampla variedade de pacientes adultos e pediátricos. Os modos de volume e pressão, AVAPS-AE, SpO2, monitorização COfe2 e os alarmes de cada parâmetro permitem cuidados adaptáveis. A flexibilidade dos circuitos permite que ele seja usado em uma ampla gama de pacientes.
Atenda às necessidades em constante mudança de seus pacientes
O Trilogy Evo fornece suporte não invasivo e invasivo ao ventilador com sensibilidade adicional para uma ampla variedade de pacientes adultos e pediátricos. Os modos de volume e pressão, AVAPS-AE, SpO2, monitorização COfe2 e os alarmes de cada parâmetro permitem cuidados adaptáveis. A flexibilidade dos circuitos permite que ele seja usado em uma ampla gama de pacientes.
Atenda às necessidades em constante mudança de seus pacientes
O Trilogy Evo fornece suporte não invasivo e invasivo ao ventilador com sensibilidade adicional para uma ampla variedade de pacientes adultos e pediátricos. Os modos de volume e pressão, AVAPS-AE, SpO2, monitorização COfe2 e os alarmes de cada parâmetro permitem cuidados adaptáveis. A flexibilidade dos circuitos permite que ele seja usado em uma ampla gama de pacientes.
Atendimento conectado
Fácil acesso aos dados
O Trilogy Evo permite que você visualize os dados da terapia do paciente por meio do Care Orchestrator, nosso sistema de gerenciamento de pacientes baseado em nuvem. Os dados da terapia são baixados no local de atendimento por meio de uma unidade USB.
Fácil acesso aos dados
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Fácil acesso aos dados
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Simplicidade
Navegação intuitiva
O Trilogy Evo foi projetado para facilitar a navegação e a configuração rápida de prescrições. Os novos recursos podem simplificar o dia a dia dos profissionais de saúde e pacientes, incluindo uma tela sensível ao toque de 8" que utiliza telas intuitivas para dar suporte à configuração e à modificação de configurações. Oferece novas orientações de ajuda na tela e alarme, além de nomes universais fáceis de usar para a maioria dos modos de ventilação.
Navegação intuitiva
O Trilogy Evo foi projetado para facilitar a navegação e a configuração rápida de prescrições. Os novos recursos podem simplificar o dia a dia dos profissionais de saúde e pacientes, incluindo uma tela sensível ao toque de 8" que utiliza telas intuitivas para dar suporte à configuração e à modificação de configurações. Oferece novas orientações de ajuda na tela e alarme, além de nomes universais fáceis de usar para a maioria dos modos de ventilação.
Navegação intuitiva
O Trilogy Evo foi projetado para facilitar a navegação e a configuração rápida de prescrições. Os novos recursos podem simplificar o dia a dia dos profissionais de saúde e pacientes, incluindo uma tela sensível ao toque de 8" que utiliza telas intuitivas para dar suporte à configuração e à modificação de configurações. Oferece novas orientações de ajuda na tela e alarme, além de nomes universais fáceis de usar para a maioria dos modos de ventilação.
O Trilogy Evo foi projetado para facilitar a navegação e a configuração rápida de prescrições. Os novos recursos podem simplificar o dia a dia dos profissionais de saúde e pacientes, incluindo uma tela sensível ao toque de 8" que utiliza telas intuitivas para dar suporte à configuração e à modificação de configurações. Oferece novas orientações de ajuda na tela e alarme, além de nomes universais fáceis de usar para a maioria dos modos de ventilação.
Tecnologia avançada
Confiabilidade de uma fonte confiável
O mais novo aparelho Trilogy foi feito para ser fácil de usar sem comprometer os recursos avançados da inovadora tecnologia da família Trilogy. Os recursos de SpO2, COfe2 e monitorização avançada da mecânica respiratória foram projetados para ajudá-lo a otimizar a terapia do seu paciente.
Confiabilidade de uma fonte confiável
O mais novo aparelho Trilogy foi feito para ser fácil de usar sem comprometer os recursos avançados da inovadora tecnologia da família Trilogy. Os recursos de SpO2, COfe2 e monitorização avançada da mecânica respiratória foram projetados para ajudá-lo a otimizar a terapia do seu paciente.
Confiabilidade de uma fonte confiável
O mais novo aparelho Trilogy foi feito para ser fácil de usar sem comprometer os recursos avançados da inovadora tecnologia da família Trilogy. Os recursos de SpO2, COfe2 e monitorização avançada da mecânica respiratória foram projetados para ajudá-lo a otimizar a terapia do seu paciente.
O mais novo aparelho Trilogy foi feito para ser fácil de usar sem comprometer os recursos avançados da inovadora tecnologia da família Trilogy. Os recursos de SpO2, COfe2 e monitorização avançada da mecânica respiratória foram projetados para ajudá-lo a otimizar a terapia do seu paciente.
Ventilação personalizada
Adaptando-se a cada respiração
Inovações comprovadas são projetadas para tratar as diversas necessidades de insuficiência respiratória. O AVAPS ajusta automaticamente o suporte do ventilador para atingir o volume corrente desejado, enquanto o EPAP automático se ajusta proativamente à pressão efetiva mais baixa para gerenciar a via aérea superior. A taxa de backup automático retarda a respiração da máquina até que o paciente expire para maximizar o conforto.
Adaptando-se a cada respiração
Inovações comprovadas são projetadas para tratar as diversas necessidades de insuficiência respiratória. O AVAPS ajusta automaticamente o suporte do ventilador para atingir o volume corrente desejado, enquanto o EPAP automático se ajusta proativamente à pressão efetiva mais baixa para gerenciar a via aérea superior. A taxa de backup automático retarda a respiração da máquina até que o paciente expire para maximizar o conforto.
Adaptando-se a cada respiração
Inovações comprovadas são projetadas para tratar as diversas necessidades de insuficiência respiratória. O AVAPS ajusta automaticamente o suporte do ventilador para atingir o volume corrente desejado, enquanto o EPAP automático se ajusta proativamente à pressão efetiva mais baixa para gerenciar a via aérea superior. A taxa de backup automático retarda a respiração da máquina até que o paciente expire para maximizar o conforto.
Inovações comprovadas são projetadas para tratar as diversas necessidades de insuficiência respiratória. O AVAPS ajusta automaticamente o suporte do ventilador para atingir o volume corrente desejado, enquanto o EPAP automático se ajusta proativamente à pressão efetiva mais baixa para gerenciar a via aérea superior. A taxa de backup automático retarda a respiração da máquina até que o paciente expire para maximizar o conforto.
Ventilação do bocal
Ventilação sob demanda
A ventilação do bocal não requer nenhum esforço inspiratório para disparar uma respiração. Nosso exclusivo gatilho kiss® detecta quando seu paciente encaixa ou desencaixa do bocal para fornecer ventilação sob demanda, com a segurança dos alarmes fisiológicos do paciente.
Ventilação sob demanda
A ventilação do bocal não requer nenhum esforço inspiratório para disparar uma respiração. Nosso exclusivo gatilho kiss® detecta quando seu paciente encaixa ou desencaixa do bocal para fornecer ventilação sob demanda, com a segurança dos alarmes fisiológicos do paciente.
Ventilação sob demanda
A ventilação do bocal não requer nenhum esforço inspiratório para disparar uma respiração. Nosso exclusivo gatilho kiss® detecta quando seu paciente encaixa ou desencaixa do bocal para fornecer ventilação sob demanda, com a segurança dos alarmes fisiológicos do paciente.
A ventilação do bocal não requer nenhum esforço inspiratório para disparar uma respiração. Nosso exclusivo gatilho kiss® detecta quando seu paciente encaixa ou desencaixa do bocal para fornecer ventilação sob demanda, com a segurança dos alarmes fisiológicos do paciente.
Auto-Trak digital
Quando é necessário mais sensibilidade
O Digital Auto-Trak fornece um algoritmo de disparo e ciclo de respiração automatizado que se ajusta aos padrões respiratórios naturais do paciente. Ele auxilia na sincronia paciente-ventilador e traz mais conforto sem ajustes manuais.
Quando é necessário mais sensibilidade
O Digital Auto-Trak fornece um algoritmo de disparo e ciclo de respiração automatizado que se ajusta aos padrões respiratórios naturais do paciente. Ele auxilia na sincronia paciente-ventilador e traz mais conforto sem ajustes manuais.
Quando é necessário mais sensibilidade
O Digital Auto-Trak fornece um algoritmo de disparo e ciclo de respiração automatizado que se ajusta aos padrões respiratórios naturais do paciente. Ele auxilia na sincronia paciente-ventilador e traz mais conforto sem ajustes manuais.
O Digital Auto-Trak fornece um algoritmo de disparo e ciclo de respiração automatizado que se ajusta aos padrões respiratórios naturais do paciente. Ele auxilia na sincronia paciente-ventilador e traz mais conforto sem ajustes manuais.
Manutenção e serviço
Baixo custo total
O suporte, o serviço e a manutenção do Trilogy Evo incluem suporte clínico do produto, recursos de treinamento educacional para você e seus pacientes, além de garantia estendida. O Trilogy Evo precisa de manutenção preventiva somente a cada quatro anos e de equipamentos mínimos para calibração.
Baixo custo total
O suporte, o serviço e a manutenção do Trilogy Evo incluem suporte clínico do produto, recursos de treinamento educacional para você e seus pacientes, além de garantia estendida. O Trilogy Evo precisa de manutenção preventiva somente a cada quatro anos e de equipamentos mínimos para calibração.
Baixo custo total
O suporte, o serviço e a manutenção do Trilogy Evo incluem suporte clínico do produto, recursos de treinamento educacional para você e seus pacientes, além de garantia estendida. O Trilogy Evo precisa de manutenção preventiva somente a cada quatro anos e de equipamentos mínimos para calibração.
O suporte, o serviço e a manutenção do Trilogy Evo incluem suporte clínico do produto, recursos de treinamento educacional para você e seus pacientes, além de garantia estendida. O Trilogy Evo precisa de manutenção preventiva somente a cada quatro anos e de equipamentos mínimos para calibração.
Especificações
Modos de ventilação
Modos de ventilação
A/C-PC
Controle de assistência (controle de pressão)
A/C-VC
Controle de assistência (controle de volume)
CPAP
Pressão positiva contínua nas vias aéreas
PSV
Ventilação com pressão de suporte
S/T
Ventilação espontânea/temporizada
SIMV-PC
Ventilação intermitente mandatória sincronizada (controle de pressão)
SIMV-VC
Ventilação intermitente mandatória sincronizada (controle de volume)
MPV-PC
Ventilação do bocal (controle de pressão)
MPV-VC
Ventilação do bocal (controle de volume)
Características físicas
Características físicas
Peso
5,2 kg
Tamanho
16,5 cm P x 28,6 cm L x 24,5 cm A 6,48" P x 11,25" L x 9,65" A
Dimensões da tela
8", 20,32 cm
Oxigênio
Oxigênio
Fluxo baixo
0 a 30 litros por minuto; máximo de 10 psi
High pressure
-
Parâmetros do paciente medidos e exibidos
Parâmetros do paciente medidos e exibidos
Volume corrente (volume corrente inspiratório ou volume corrente de expiração)
0 a 2000 ml
Volume minuto (MinVent)
0 a 30 litros por minuto
Vazamento
0 a 200 litros por minuto
Frequência respiratória (RR)
0 até 90 BPM
Fluxo de pico inspiratório (PIF)
0 a 200 litros por minuto
PIP (peak inspiratory pressure - pressão de pico da inspiração)
0 a 90 cmH2O
Pressão média das vias aéreas
0 a 90 cmH2O
Porcentagem de respirações espontâneas disparadas (%Spont Trig)
De 0 a 100 %
Razão I:E
9.9:1 a 1:9.9
Conformidade dinâmica (Dyn C)
1 a 100 ml/cmH2O
Resistência dinâmica (Dyn R)
5 a 200 cmH2O/L/s
Pressão de platô dinâmico (Dyn Pplat)
0 a 90 cmH2O
PEEP (Pressão expiratória residual positiva) automática
0 a 20 cmH2O
FiO2 with FiO2 sensor
-
SpO2 com acessório oxímetro de pulso
De 0 a 100 %
Frequência de pulso com acessório oxímetro de pulso
18 a 321 batimentos/min
COfe2 com acessório de CO2
0 a 150 mmHg
Elétricas
Elétricas
Tensão de entrada CA
100 V – 240 V, 50/60 Hz, 1,7 – 0,6 A
Tensão de entrada CC
12/24 V 6,5 A
Baterias de íon de lítio internas e removíveis
Tempo de funcionamento total nominal de 15 horas por método na norma IEC 80601-2-72 (7,5 horas por bateria)
Tempo de recarga para bateria interna e removível
de 0% a 80%: 2,5 horas; de 0% a 100%: 3,5 horas
Alarmes
Alarmes
Pressão inspiratória
PEEP+1 a 89 cmH2O
Volume corrente
DESLIGADO, 10 a 2000 ml
Volume minuto
DESLIGADO, 0,2 a 30 litros por minuto
Frequência respiratória
DESLIGADO, 1 a 90 batimentos/min
Desconexão do circuito do paciente
DESLIGADO, 5 a 60 s
Intervalo de apneia
5 a 60 s
Sem disparo
DESLIGADO; 0,5 a 15 min (SOMENTE em MPV)
Controles
Controles
Suporte de pressão assegurada de volume médio (AVAPS) com circuito passivo
Somente os modos PSV, S/T e A/C-PC
Volume corrente
35 a 2000 ml em circuitos de dois membros e de fluxo ativo, 50 a 2000 ml em circuitos PAP passivos e ativos
Frequência respiratória
0 a 80 batimentos/min
PEEP
0 a 35 cmH20 para circuitos ativos, 3 a 25 cmH20 para circuitos passivos
EPAP/CPAP
3 a 25 cmH20
IPAP
3 a 60 cmH20
Suporte de pressão/controle de pressão
0 a 60 cmH20
Tempo de inspiração
0,3 a 5,0 s
Tempo de elevação
0 a 6
Acionamento e ciclo
Desligado, AutoTrak, sensível, AutoTrak e ativador de fluxo
Sensibilidade do trigger de fluxo
0,5 a 9 litros por minuto
Sensibilidade do ciclo de fluxo
10% a 90% de fluxo de pico
Padrão do fluxo
Quadrado, Rampa
FiO2
21% a 100%
Tempo de inspiração mín./máx.
0,3 a 3,0 s
Ventilação backup
LIGA-DESLIGA
Modos de ventilação
Modos de ventilação
A/C-PC
Controle de assistência (controle de pressão)
A/C-VC
Controle de assistência (controle de volume)
Características físicas
Características físicas
Peso
5,2 kg
Tamanho
16,5 cm P x 28,6 cm L x 24,5 cm A 6,48" P x 11,25" L x 9,65" A
*Tempo de execução nominal por método na Comissão Eletrotécnica Internacional (7,5 horas/bateria). O tempo de carga da bateria removível de 0% a 80% é de 2,5 horas, o tempo de carga da bateria interna de 0% a 100% é de 3,5 horas.
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