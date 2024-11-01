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Pico

Máscara nasal

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Inovação prática - a menor e mais leve máscara nasal, que tem contato mínimo com o rosto e oferece simplicidade, conforto e vedação.

Características
A mais leve e menor máscara nasal do mercado*
A mais leve e menor máscara nasal do mercado*

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A Pico é uma alternativa prática, confortável e fácil de usar e ajustar, proporcionando uma terapia de qualidade. Na verdade, os médicos classificam a Pico como mais fácil de usar do que as principais máscaras nasais do mercado e ideal para otimizar a base instalada e adequar a novos pacientes.

A mais leve e menor máscara nasal do mercado*

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A mais leve e menor máscara nasal do mercado*
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A Pico se adapta confortavelmente a mais de 98% dos pacientes*
A Pico se adapta confortavelmente a mais de 98% dos pacientes*

A Pico se adapta confortavelmente a mais de 98% dos pacientes*

A Pico oferece uma máscara de uso simples com excelente vedação e proporciona a liberdade de assistir à televisão ou ler durante o uso.

A Pico se adapta confortavelmente a mais de 98% dos pacientes*

A Pico se adapta confortavelmente a mais de 98% dos pacientes*
A Pico oferece uma máscara de uso simples com excelente vedação e proporciona a liberdade de assistir à televisão ou ler durante o uso.

A Pico se adapta confortavelmente a mais de 98% dos pacientes*

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A Pico se adapta confortavelmente a mais de 98% dos pacientes*
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A Pico oferece uma máscara de uso simples com excelente vedação e proporciona a liberdade de assistir à televisão ou ler durante o uso.
Facilidade de uso
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Terapeutas respiratórios e especialistas do sono classificaram a Pico como mais fácil de usar, configurar e obter vedação do que as principais máscaras nasais convencionais

Facilidade de uso

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  • *Data em arquivo. Pesquisa interna de marketing 2013.

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