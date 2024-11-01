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Inovação prática - a menor e mais leve máscara nasal, que tem contato mínimo com o rosto e oferece simplicidade, conforto e vedação.
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A mais leve e menor máscara nasal do mercado*
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A Pico se adapta confortavelmente a mais de 98% dos pacientes*
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Facilidade de uso
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