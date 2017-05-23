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Pacientes com pelo facial, dentaduras, irregularidades faciais, erosão nasal ou até claustrofobia precisam de uma máscara confortável — e a FitLife é a opção ideal para a adptação destes pacientes.
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Máscara facial total é mais confortável
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Aprovado para uso pediátrico
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Fixador de cabeça de fácil colocação e remoção
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02 portas pick-off para medição de pressão ou 02 bleed-in
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Porto exalatório de difusão radial fornecem operação silenciosa.
Porto exalatório de difusão radial fornecem operação silenciosa.
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Válvula de segurança
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Acessório swivel permite movimento mais livre do tubo
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Vedação de perímetro para máximo conforto
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Máscara facial total é mais confortável
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Aprovado para uso pediátrico
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Fixador de cabeça de fácil colocação e remoção
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02 portas pick-off para medição de pressão ou 02 bleed-in
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Porto exalatório de difusão radial fornecem operação silenciosa.
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Válvula de segurança
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Acessório swivel permite movimento mais livre do tubo
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Vedação de perímetro para máximo conforto
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