Com o SmartPath, você pode converter seu sistema Ingenia para o sistema MR 7700 e aproveitar as inovações do Philips MR 7700 3.0T, aprimorado com gradientes XP e inteligência artificial (IA). O SmartPath para MR 7700 aumenta o desempenho com soluções SmartWorkflow, incluindo detecção de pacientes sem contato e orientação no quarto para acomodação do paciente. O SmartSpeed acelera o tempo de varredura em até 3 vezes sem comprometer a qualidade da imagem¹. A conversão também oferece acesso às técnicas de varredura mais recentes para diagnósticos mais confiáveis. O SmartPath para MR 7700 proporciona alta precisão, potência e resistência, apoiando exames avançados de difusão e neurociência. Além disso, amplia as capacidades de varredura com uma solução integrada de imagem multinúcleo e espectroscopia, permitindo explorar novas aplicações clínicas sem comprometer o fluxo de trabalho ou o conforto do paciente.
Ao clicar neste link, você sairá do site oficial da Royal Philips ("Philips"). Qualquer link que apareça em nosso site e leve a sites de terceiros é oferecido apenas para ajuda e não representa de forma alguma uma afiliação ou promoção das informações disponíveis nesses sites. A Philips não representa nem garante nenhuma informação disponível nesses sites.
Beneficie-se de imagens de difusão ecoplanar (EPI) até 35% mais rápidas¹, com a mesma resolução espacial. Ou alcance uma relação sinal-ruído (SNR) até 35% maior, em tempo de varredura semelhante². O SNR adicional abre a possibilidade de varredura com maior resolução espacial, aumentando a confiança clínica. Desfrute de supressão robusta de artefatos de movimento no TSE de difusão, com tempos de varredura até 15% menores¹. A excepcional linearidade do gradiente limita a distorção, mesmo em grandes campos de visão (FOV), e permite que pequenas lesões se tornem visíveis, beneficiando aplicações como a difusão corporal total.
QI de difusão mais alto, para todas as anatomias
Beneficie-se de imagens de difusão ecoplanar (EPI) até 35% mais rápidas¹, com a mesma resolução espacial. Ou alcance uma relação sinal-ruído (SNR) até 35% maior, em tempo de varredura semelhante². O SNR adicional abre a possibilidade de varredura com maior resolução espacial, aumentando a confiança clínica. Desfrute de supressão robusta de artefatos de movimento no TSE de difusão, com tempos de varredura até 15% menores¹. A excepcional linearidade do gradiente limita a distorção, mesmo em grandes campos de visão (FOV), e permite que pequenas lesões se tornem visíveis, beneficiando aplicações como a difusão corporal total.
QI de difusão mais alto, para todas as anatomias
Beneficie-se de imagens de difusão ecoplanar (EPI) até 35% mais rápidas¹, com a mesma resolução espacial. Ou alcance uma relação sinal-ruído (SNR) até 35% maior, em tempo de varredura semelhante². O SNR adicional abre a possibilidade de varredura com maior resolução espacial, aumentando a confiança clínica. Desfrute de supressão robusta de artefatos de movimento no TSE de difusão, com tempos de varredura até 15% menores¹. A excepcional linearidade do gradiente limita a distorção, mesmo em grandes campos de visão (FOV), e permite que pequenas lesões se tornem visíveis, beneficiando aplicações como a difusão corporal total.
Beneficie-se de imagens de difusão ecoplanar (EPI) até 35% mais rápidas¹, com a mesma resolução espacial. Ou alcance uma relação sinal-ruído (SNR) até 35% maior, em tempo de varredura semelhante². O SNR adicional abre a possibilidade de varredura com maior resolução espacial, aumentando a confiança clínica. Desfrute de supressão robusta de artefatos de movimento no TSE de difusão, com tempos de varredura até 15% menores¹. A excepcional linearidade do gradiente limita a distorção, mesmo em grandes campos de visão (FOV), e permite que pequenas lesões se tornem visíveis, beneficiando aplicações como a difusão corporal total.
Excelência em neurociência
Excelência em neurociência
Sobressaia-se em neurociências com altas amplitudes de gradiente de 65 mT/m e altas taxas de slew de 220 T/m/s simultaneamente, em cada eixo cartesiano. Alcance até 20% mais sequências de fMRI, com a mesma resolução espacial². Ou adquira 50% mais direções DTI no mesmo tempo de varredura³, adicionando aceleração MultiBand SENSE. Devido ao gerenciamento eficiente de calor (Grms de 27mT/m), o sistema pode operar com as altas amplitudes de gradiente médio, necessárias para imagens de DTI e fMRI, sem desacelerar ou superaquecer. A fácil transferência de dados suporta análises aprimoradas fora das estações de revisão padrão.
Excelência em neurociência
Sobressaia-se em neurociências com altas amplitudes de gradiente de 65 mT/m e altas taxas de slew de 220 T/m/s simultaneamente, em cada eixo cartesiano. Alcance até 20% mais sequências de fMRI, com a mesma resolução espacial². Ou adquira 50% mais direções DTI no mesmo tempo de varredura³, adicionando aceleração MultiBand SENSE. Devido ao gerenciamento eficiente de calor (Grms de 27mT/m), o sistema pode operar com as altas amplitudes de gradiente médio, necessárias para imagens de DTI e fMRI, sem desacelerar ou superaquecer. A fácil transferência de dados suporta análises aprimoradas fora das estações de revisão padrão.
Excelência em neurociência
Sobressaia-se em neurociências com altas amplitudes de gradiente de 65 mT/m e altas taxas de slew de 220 T/m/s simultaneamente, em cada eixo cartesiano. Alcance até 20% mais sequências de fMRI, com a mesma resolução espacial². Ou adquira 50% mais direções DTI no mesmo tempo de varredura³, adicionando aceleração MultiBand SENSE. Devido ao gerenciamento eficiente de calor (Grms de 27mT/m), o sistema pode operar com as altas amplitudes de gradiente médio, necessárias para imagens de DTI e fMRI, sem desacelerar ou superaquecer. A fácil transferência de dados suporta análises aprimoradas fora das estações de revisão padrão.
Sobressaia-se em neurociências com altas amplitudes de gradiente de 65 mT/m e altas taxas de slew de 220 T/m/s simultaneamente, em cada eixo cartesiano. Alcance até 20% mais sequências de fMRI, com a mesma resolução espacial². Ou adquira 50% mais direções DTI no mesmo tempo de varredura³, adicionando aceleração MultiBand SENSE. Devido ao gerenciamento eficiente de calor (Grms de 27mT/m), o sistema pode operar com as altas amplitudes de gradiente médio, necessárias para imagens de DTI e fMRI, sem desacelerar ou superaquecer. A fácil transferência de dados suporta análises aprimoradas fora das estações de revisão padrão.
Solução inovadora de geração de imagens
Soluções inovadoras de diagnósticos por imagem
Alcance novos níveis de precisão em imagens clínicas anatômicas e funcionais com uma riqueza de recursos exclusivos, como APT 3D, imagem de sangue negro e imagem ponderada por suscetibilidade (SWIp). Alcance uma excelente produtividade centrada no paciente por meio da tecnologia para orientar e treinar quando necessário e automatizar quando possível. Essas eficiências de fluxo de trabalho ajudam a manter os exames dentro do cronograma e criam uma experiência positiva para a equipe. A adição de nossa solução Ambient Experience melhorará a experiência de digitalização de seus pacientes por meio de distrações positivas, incorporando iluminação, projeção e som dinâmicos.
Soluções inovadoras de diagnósticos por imagem
Alcance novos níveis de precisão em imagens clínicas anatômicas e funcionais com uma riqueza de recursos exclusivos, como APT 3D, imagem de sangue negro e imagem ponderada por suscetibilidade (SWIp). Alcance uma excelente produtividade centrada no paciente por meio da tecnologia para orientar e treinar quando necessário e automatizar quando possível. Essas eficiências de fluxo de trabalho ajudam a manter os exames dentro do cronograma e criam uma experiência positiva para a equipe. A adição de nossa solução Ambient Experience melhorará a experiência de digitalização de seus pacientes por meio de distrações positivas, incorporando iluminação, projeção e som dinâmicos.
Soluções inovadoras de diagnósticos por imagem
Alcance novos níveis de precisão em imagens clínicas anatômicas e funcionais com uma riqueza de recursos exclusivos, como APT 3D, imagem de sangue negro e imagem ponderada por suscetibilidade (SWIp). Alcance uma excelente produtividade centrada no paciente por meio da tecnologia para orientar e treinar quando necessário e automatizar quando possível. Essas eficiências de fluxo de trabalho ajudam a manter os exames dentro do cronograma e criam uma experiência positiva para a equipe. A adição de nossa solução Ambient Experience melhorará a experiência de digitalização de seus pacientes por meio de distrações positivas, incorporando iluminação, projeção e som dinâmicos.
Alcance novos níveis de precisão em imagens clínicas anatômicas e funcionais com uma riqueza de recursos exclusivos, como APT 3D, imagem de sangue negro e imagem ponderada por suscetibilidade (SWIp). Alcance uma excelente produtividade centrada no paciente por meio da tecnologia para orientar e treinar quando necessário e automatizar quando possível. Essas eficiências de fluxo de trabalho ajudam a manter os exames dentro do cronograma e criam uma experiência positiva para a equipe. A adição de nossa solução Ambient Experience melhorará a experiência de digitalização de seus pacientes por meio de distrações positivas, incorporando iluminação, projeção e som dinâmicos.
Integração perfeita do MN
Integração perfeita dos Multi Núcleos
Multi Núcleos abre uma janela de pesquisa para seis núcleos diferentes (1H, 31P, 13C, 23Na, 19F* e 129Xe*), em todas as anatomias. Graças a um fluxo de trabalho integrado contínuo, a aquisição de imagens de vários núcleos, espectroscopia, reconstrução e visualização podem se tornar parte do seu fluxo de trabalho clínico diário. Estudos multinúcleos se tornaram um protocolo simples que pode ser "arrastado e solto" em seu ExamCard. O núcleo é apenas um parâmetro de varredura como qualquer outro parâmetro de sequência. Um estudo cerebral, incluindo imagens de prótons (1H) e multinúcleos, pode ser concluído usando a mesma bobina de cabeça sintonizada dupla da <b><i>RAPID biomédico.</i></b>
Integração perfeita dos Multi Núcleos
Multi Núcleos abre uma janela de pesquisa para seis núcleos diferentes (1H, 31P, 13C, 23Na, 19F* e 129Xe*), em todas as anatomias. Graças a um fluxo de trabalho integrado contínuo, a aquisição de imagens de vários núcleos, espectroscopia, reconstrução e visualização podem se tornar parte do seu fluxo de trabalho clínico diário. Estudos multinúcleos se tornaram um protocolo simples que pode ser "arrastado e solto" em seu ExamCard. O núcleo é apenas um parâmetro de varredura como qualquer outro parâmetro de sequência. Um estudo cerebral, incluindo imagens de prótons (1H) e multinúcleos, pode ser concluído usando a mesma bobina de cabeça sintonizada dupla da <b><i>RAPID biomédico.</i></b>
Integração perfeita dos Multi Núcleos
Multi Núcleos abre uma janela de pesquisa para seis núcleos diferentes (1H, 31P, 13C, 23Na, 19F* e 129Xe*), em todas as anatomias. Graças a um fluxo de trabalho integrado contínuo, a aquisição de imagens de vários núcleos, espectroscopia, reconstrução e visualização podem se tornar parte do seu fluxo de trabalho clínico diário. Estudos multinúcleos se tornaram um protocolo simples que pode ser "arrastado e solto" em seu ExamCard. O núcleo é apenas um parâmetro de varredura como qualquer outro parâmetro de sequência. Um estudo cerebral, incluindo imagens de prótons (1H) e multinúcleos, pode ser concluído usando a mesma bobina de cabeça sintonizada dupla da <b><i>RAPID biomédico.</i></b>
Multi Núcleos abre uma janela de pesquisa para seis núcleos diferentes (1H, 31P, 13C, 23Na, 19F* e 129Xe*), em todas as anatomias. Graças a um fluxo de trabalho integrado contínuo, a aquisição de imagens de vários núcleos, espectroscopia, reconstrução e visualização podem se tornar parte do seu fluxo de trabalho clínico diário. Estudos multinúcleos se tornaram um protocolo simples que pode ser "arrastado e solto" em seu ExamCard. O núcleo é apenas um parâmetro de varredura como qualquer outro parâmetro de sequência. Um estudo cerebral, incluindo imagens de prótons (1H) e multinúcleos, pode ser concluído usando a mesma bobina de cabeça sintonizada dupla da <b><i>RAPID biomédico.</i></b>
Acelere seus exames
Acelere seus exames
Aproveite a inteligência artificial (IA) para acelerar seus exames clínicos quase 3 vezes sem perda na qualidade da imagem⁵. Este método é adequado para todas as anatomias e pode ser usado para todos os contrastes anatômicos, tanto em digitalização 2D quanto 3D. O MultiBand SENSE permite acelerar a imagem DTI em até 45%, com qualidade de imagem virtualmente igual⁴, ou manter um tempo de varredura semelhante e adquirir o dobro de direções de difusão. Para fMRI, uma cobertura anatômica duas vezes maior pode ser adquirida⁴, em tempos de exame semelhantes. Ou reunir duas vezes mais volumes por unidade de tempo, praticamente sem comprometer o SNR⁴.
Acelere seus exames
Aproveite a inteligência artificial (IA) para acelerar seus exames clínicos quase 3 vezes sem perda na qualidade da imagem⁵. Este método é adequado para todas as anatomias e pode ser usado para todos os contrastes anatômicos, tanto em digitalização 2D quanto 3D. O MultiBand SENSE permite acelerar a imagem DTI em até 45%, com qualidade de imagem virtualmente igual⁴, ou manter um tempo de varredura semelhante e adquirir o dobro de direções de difusão. Para fMRI, uma cobertura anatômica duas vezes maior pode ser adquirida⁴, em tempos de exame semelhantes. Ou reunir duas vezes mais volumes por unidade de tempo, praticamente sem comprometer o SNR⁴.
Acelere seus exames
Aproveite a inteligência artificial (IA) para acelerar seus exames clínicos quase 3 vezes sem perda na qualidade da imagem⁵. Este método é adequado para todas as anatomias e pode ser usado para todos os contrastes anatômicos, tanto em digitalização 2D quanto 3D. O MultiBand SENSE permite acelerar a imagem DTI em até 45%, com qualidade de imagem virtualmente igual⁴, ou manter um tempo de varredura semelhante e adquirir o dobro de direções de difusão. Para fMRI, uma cobertura anatômica duas vezes maior pode ser adquirida⁴, em tempos de exame semelhantes. Ou reunir duas vezes mais volumes por unidade de tempo, praticamente sem comprometer o SNR⁴.
Aproveite a inteligência artificial (IA) para acelerar seus exames clínicos quase 3 vezes sem perda na qualidade da imagem⁵. Este método é adequado para todas as anatomias e pode ser usado para todos os contrastes anatômicos, tanto em digitalização 2D quanto 3D. O MultiBand SENSE permite acelerar a imagem DTI em até 45%, com qualidade de imagem virtualmente igual⁴, ou manter um tempo de varredura semelhante e adquirir o dobro de direções de difusão. Para fMRI, uma cobertura anatômica duas vezes maior pode ser adquirida⁴, em tempos de exame semelhantes. Ou reunir duas vezes mais volumes por unidade de tempo, praticamente sem comprometer o SNR⁴.
Proteja e melhore sua RM
Proteja e melhore seu investimento em RM
Prevent issues before they occur through proactive remote monitoring, remote diagnostics and remote and field service support.
Simplify lifecycle management through proactive upgrades, boosting clinical capabilities and performance. Stay up to date through access to the latest cybersecurity patches and mandatory safety fixes.
Enjoy predictable cashflow by leveraging more diverse funding sources. Deliver care now and start your repayments later. Benefit from transparent, predictable cost structures and avoid the burden and risk of upfront expenditures.
Proteja e melhore seu investimento em RM
Prevent issues before they occur through proactive remote monitoring, remote diagnostics and remote and field service support.
Simplify lifecycle management through proactive upgrades, boosting clinical capabilities and performance. Stay up to date through access to the latest cybersecurity patches and mandatory safety fixes.
Enjoy predictable cashflow by leveraging more diverse funding sources. Deliver care now and start your repayments later. Benefit from transparent, predictable cost structures and avoid the burden and risk of upfront expenditures.
Proteja e melhore seu investimento em RM
Prevent issues before they occur through proactive remote monitoring, remote diagnostics and remote and field service support.
Simplify lifecycle management through proactive upgrades, boosting clinical capabilities and performance. Stay up to date through access to the latest cybersecurity patches and mandatory safety fixes.
Enjoy predictable cashflow by leveraging more diverse funding sources. Deliver care now and start your repayments later. Benefit from transparent, predictable cost structures and avoid the burden and risk of upfront expenditures.
Prevent issues before they occur through proactive remote monitoring, remote diagnostics and remote and field service support.
Simplify lifecycle management through proactive upgrades, boosting clinical capabilities and performance. Stay up to date through access to the latest cybersecurity patches and mandatory safety fixes.
Enjoy predictable cashflow by leveraging more diverse funding sources. Deliver care now and start your repayments later. Benefit from transparent, predictable cost structures and avoid the burden and risk of upfront expenditures.
Beneficie-se de imagens de difusão ecoplanar (EPI) até 35% mais rápidas¹, com a mesma resolução espacial. Ou alcance uma relação sinal-ruído (SNR) até 35% maior, em tempo de varredura semelhante². O SNR adicional abre a possibilidade de varredura com maior resolução espacial, aumentando a confiança clínica. Desfrute de supressão robusta de artefatos de movimento no TSE de difusão, com tempos de varredura até 15% menores¹. A excepcional linearidade do gradiente limita a distorção, mesmo em grandes campos de visão (FOV), e permite que pequenas lesões se tornem visíveis, beneficiando aplicações como a difusão corporal total.
QI de difusão mais alto, para todas as anatomias
Beneficie-se de imagens de difusão ecoplanar (EPI) até 35% mais rápidas¹, com a mesma resolução espacial. Ou alcance uma relação sinal-ruído (SNR) até 35% maior, em tempo de varredura semelhante². O SNR adicional abre a possibilidade de varredura com maior resolução espacial, aumentando a confiança clínica. Desfrute de supressão robusta de artefatos de movimento no TSE de difusão, com tempos de varredura até 15% menores¹. A excepcional linearidade do gradiente limita a distorção, mesmo em grandes campos de visão (FOV), e permite que pequenas lesões se tornem visíveis, beneficiando aplicações como a difusão corporal total.
QI de difusão mais alto, para todas as anatomias
Beneficie-se de imagens de difusão ecoplanar (EPI) até 35% mais rápidas¹, com a mesma resolução espacial. Ou alcance uma relação sinal-ruído (SNR) até 35% maior, em tempo de varredura semelhante². O SNR adicional abre a possibilidade de varredura com maior resolução espacial, aumentando a confiança clínica. Desfrute de supressão robusta de artefatos de movimento no TSE de difusão, com tempos de varredura até 15% menores¹. A excepcional linearidade do gradiente limita a distorção, mesmo em grandes campos de visão (FOV), e permite que pequenas lesões se tornem visíveis, beneficiando aplicações como a difusão corporal total.
Beneficie-se de imagens de difusão ecoplanar (EPI) até 35% mais rápidas¹, com a mesma resolução espacial. Ou alcance uma relação sinal-ruído (SNR) até 35% maior, em tempo de varredura semelhante². O SNR adicional abre a possibilidade de varredura com maior resolução espacial, aumentando a confiança clínica. Desfrute de supressão robusta de artefatos de movimento no TSE de difusão, com tempos de varredura até 15% menores¹. A excepcional linearidade do gradiente limita a distorção, mesmo em grandes campos de visão (FOV), e permite que pequenas lesões se tornem visíveis, beneficiando aplicações como a difusão corporal total.
Excelência em neurociência
Excelência em neurociência
Sobressaia-se em neurociências com altas amplitudes de gradiente de 65 mT/m e altas taxas de slew de 220 T/m/s simultaneamente, em cada eixo cartesiano. Alcance até 20% mais sequências de fMRI, com a mesma resolução espacial². Ou adquira 50% mais direções DTI no mesmo tempo de varredura³, adicionando aceleração MultiBand SENSE. Devido ao gerenciamento eficiente de calor (Grms de 27mT/m), o sistema pode operar com as altas amplitudes de gradiente médio, necessárias para imagens de DTI e fMRI, sem desacelerar ou superaquecer. A fácil transferência de dados suporta análises aprimoradas fora das estações de revisão padrão.
Excelência em neurociência
Sobressaia-se em neurociências com altas amplitudes de gradiente de 65 mT/m e altas taxas de slew de 220 T/m/s simultaneamente, em cada eixo cartesiano. Alcance até 20% mais sequências de fMRI, com a mesma resolução espacial². Ou adquira 50% mais direções DTI no mesmo tempo de varredura³, adicionando aceleração MultiBand SENSE. Devido ao gerenciamento eficiente de calor (Grms de 27mT/m), o sistema pode operar com as altas amplitudes de gradiente médio, necessárias para imagens de DTI e fMRI, sem desacelerar ou superaquecer. A fácil transferência de dados suporta análises aprimoradas fora das estações de revisão padrão.
Excelência em neurociência
Sobressaia-se em neurociências com altas amplitudes de gradiente de 65 mT/m e altas taxas de slew de 220 T/m/s simultaneamente, em cada eixo cartesiano. Alcance até 20% mais sequências de fMRI, com a mesma resolução espacial². Ou adquira 50% mais direções DTI no mesmo tempo de varredura³, adicionando aceleração MultiBand SENSE. Devido ao gerenciamento eficiente de calor (Grms de 27mT/m), o sistema pode operar com as altas amplitudes de gradiente médio, necessárias para imagens de DTI e fMRI, sem desacelerar ou superaquecer. A fácil transferência de dados suporta análises aprimoradas fora das estações de revisão padrão.
Sobressaia-se em neurociências com altas amplitudes de gradiente de 65 mT/m e altas taxas de slew de 220 T/m/s simultaneamente, em cada eixo cartesiano. Alcance até 20% mais sequências de fMRI, com a mesma resolução espacial². Ou adquira 50% mais direções DTI no mesmo tempo de varredura³, adicionando aceleração MultiBand SENSE. Devido ao gerenciamento eficiente de calor (Grms de 27mT/m), o sistema pode operar com as altas amplitudes de gradiente médio, necessárias para imagens de DTI e fMRI, sem desacelerar ou superaquecer. A fácil transferência de dados suporta análises aprimoradas fora das estações de revisão padrão.
Solução inovadora de geração de imagens
Soluções inovadoras de diagnósticos por imagem
Alcance novos níveis de precisão em imagens clínicas anatômicas e funcionais com uma riqueza de recursos exclusivos, como APT 3D, imagem de sangue negro e imagem ponderada por suscetibilidade (SWIp). Alcance uma excelente produtividade centrada no paciente por meio da tecnologia para orientar e treinar quando necessário e automatizar quando possível. Essas eficiências de fluxo de trabalho ajudam a manter os exames dentro do cronograma e criam uma experiência positiva para a equipe. A adição de nossa solução Ambient Experience melhorará a experiência de digitalização de seus pacientes por meio de distrações positivas, incorporando iluminação, projeção e som dinâmicos.
Soluções inovadoras de diagnósticos por imagem
Alcance novos níveis de precisão em imagens clínicas anatômicas e funcionais com uma riqueza de recursos exclusivos, como APT 3D, imagem de sangue negro e imagem ponderada por suscetibilidade (SWIp). Alcance uma excelente produtividade centrada no paciente por meio da tecnologia para orientar e treinar quando necessário e automatizar quando possível. Essas eficiências de fluxo de trabalho ajudam a manter os exames dentro do cronograma e criam uma experiência positiva para a equipe. A adição de nossa solução Ambient Experience melhorará a experiência de digitalização de seus pacientes por meio de distrações positivas, incorporando iluminação, projeção e som dinâmicos.
Soluções inovadoras de diagnósticos por imagem
Alcance novos níveis de precisão em imagens clínicas anatômicas e funcionais com uma riqueza de recursos exclusivos, como APT 3D, imagem de sangue negro e imagem ponderada por suscetibilidade (SWIp). Alcance uma excelente produtividade centrada no paciente por meio da tecnologia para orientar e treinar quando necessário e automatizar quando possível. Essas eficiências de fluxo de trabalho ajudam a manter os exames dentro do cronograma e criam uma experiência positiva para a equipe. A adição de nossa solução Ambient Experience melhorará a experiência de digitalização de seus pacientes por meio de distrações positivas, incorporando iluminação, projeção e som dinâmicos.
Alcance novos níveis de precisão em imagens clínicas anatômicas e funcionais com uma riqueza de recursos exclusivos, como APT 3D, imagem de sangue negro e imagem ponderada por suscetibilidade (SWIp). Alcance uma excelente produtividade centrada no paciente por meio da tecnologia para orientar e treinar quando necessário e automatizar quando possível. Essas eficiências de fluxo de trabalho ajudam a manter os exames dentro do cronograma e criam uma experiência positiva para a equipe. A adição de nossa solução Ambient Experience melhorará a experiência de digitalização de seus pacientes por meio de distrações positivas, incorporando iluminação, projeção e som dinâmicos.
Integração perfeita do MN
Integração perfeita dos Multi Núcleos
Multi Núcleos abre uma janela de pesquisa para seis núcleos diferentes (1H, 31P, 13C, 23Na, 19F* e 129Xe*), em todas as anatomias. Graças a um fluxo de trabalho integrado contínuo, a aquisição de imagens de vários núcleos, espectroscopia, reconstrução e visualização podem se tornar parte do seu fluxo de trabalho clínico diário. Estudos multinúcleos se tornaram um protocolo simples que pode ser "arrastado e solto" em seu ExamCard. O núcleo é apenas um parâmetro de varredura como qualquer outro parâmetro de sequência. Um estudo cerebral, incluindo imagens de prótons (1H) e multinúcleos, pode ser concluído usando a mesma bobina de cabeça sintonizada dupla da <b><i>RAPID biomédico.</i></b>
Integração perfeita dos Multi Núcleos
Multi Núcleos abre uma janela de pesquisa para seis núcleos diferentes (1H, 31P, 13C, 23Na, 19F* e 129Xe*), em todas as anatomias. Graças a um fluxo de trabalho integrado contínuo, a aquisição de imagens de vários núcleos, espectroscopia, reconstrução e visualização podem se tornar parte do seu fluxo de trabalho clínico diário. Estudos multinúcleos se tornaram um protocolo simples que pode ser "arrastado e solto" em seu ExamCard. O núcleo é apenas um parâmetro de varredura como qualquer outro parâmetro de sequência. Um estudo cerebral, incluindo imagens de prótons (1H) e multinúcleos, pode ser concluído usando a mesma bobina de cabeça sintonizada dupla da <b><i>RAPID biomédico.</i></b>
Integração perfeita dos Multi Núcleos
Multi Núcleos abre uma janela de pesquisa para seis núcleos diferentes (1H, 31P, 13C, 23Na, 19F* e 129Xe*), em todas as anatomias. Graças a um fluxo de trabalho integrado contínuo, a aquisição de imagens de vários núcleos, espectroscopia, reconstrução e visualização podem se tornar parte do seu fluxo de trabalho clínico diário. Estudos multinúcleos se tornaram um protocolo simples que pode ser "arrastado e solto" em seu ExamCard. O núcleo é apenas um parâmetro de varredura como qualquer outro parâmetro de sequência. Um estudo cerebral, incluindo imagens de prótons (1H) e multinúcleos, pode ser concluído usando a mesma bobina de cabeça sintonizada dupla da <b><i>RAPID biomédico.</i></b>
Multi Núcleos abre uma janela de pesquisa para seis núcleos diferentes (1H, 31P, 13C, 23Na, 19F* e 129Xe*), em todas as anatomias. Graças a um fluxo de trabalho integrado contínuo, a aquisição de imagens de vários núcleos, espectroscopia, reconstrução e visualização podem se tornar parte do seu fluxo de trabalho clínico diário. Estudos multinúcleos se tornaram um protocolo simples que pode ser "arrastado e solto" em seu ExamCard. O núcleo é apenas um parâmetro de varredura como qualquer outro parâmetro de sequência. Um estudo cerebral, incluindo imagens de prótons (1H) e multinúcleos, pode ser concluído usando a mesma bobina de cabeça sintonizada dupla da <b><i>RAPID biomédico.</i></b>
Acelere seus exames
Acelere seus exames
Aproveite a inteligência artificial (IA) para acelerar seus exames clínicos quase 3 vezes sem perda na qualidade da imagem⁵. Este método é adequado para todas as anatomias e pode ser usado para todos os contrastes anatômicos, tanto em digitalização 2D quanto 3D. O MultiBand SENSE permite acelerar a imagem DTI em até 45%, com qualidade de imagem virtualmente igual⁴, ou manter um tempo de varredura semelhante e adquirir o dobro de direções de difusão. Para fMRI, uma cobertura anatômica duas vezes maior pode ser adquirida⁴, em tempos de exame semelhantes. Ou reunir duas vezes mais volumes por unidade de tempo, praticamente sem comprometer o SNR⁴.
Acelere seus exames
Aproveite a inteligência artificial (IA) para acelerar seus exames clínicos quase 3 vezes sem perda na qualidade da imagem⁵. Este método é adequado para todas as anatomias e pode ser usado para todos os contrastes anatômicos, tanto em digitalização 2D quanto 3D. O MultiBand SENSE permite acelerar a imagem DTI em até 45%, com qualidade de imagem virtualmente igual⁴, ou manter um tempo de varredura semelhante e adquirir o dobro de direções de difusão. Para fMRI, uma cobertura anatômica duas vezes maior pode ser adquirida⁴, em tempos de exame semelhantes. Ou reunir duas vezes mais volumes por unidade de tempo, praticamente sem comprometer o SNR⁴.
Acelere seus exames
Aproveite a inteligência artificial (IA) para acelerar seus exames clínicos quase 3 vezes sem perda na qualidade da imagem⁵. Este método é adequado para todas as anatomias e pode ser usado para todos os contrastes anatômicos, tanto em digitalização 2D quanto 3D. O MultiBand SENSE permite acelerar a imagem DTI em até 45%, com qualidade de imagem virtualmente igual⁴, ou manter um tempo de varredura semelhante e adquirir o dobro de direções de difusão. Para fMRI, uma cobertura anatômica duas vezes maior pode ser adquirida⁴, em tempos de exame semelhantes. Ou reunir duas vezes mais volumes por unidade de tempo, praticamente sem comprometer o SNR⁴.
Aproveite a inteligência artificial (IA) para acelerar seus exames clínicos quase 3 vezes sem perda na qualidade da imagem⁵. Este método é adequado para todas as anatomias e pode ser usado para todos os contrastes anatômicos, tanto em digitalização 2D quanto 3D. O MultiBand SENSE permite acelerar a imagem DTI em até 45%, com qualidade de imagem virtualmente igual⁴, ou manter um tempo de varredura semelhante e adquirir o dobro de direções de difusão. Para fMRI, uma cobertura anatômica duas vezes maior pode ser adquirida⁴, em tempos de exame semelhantes. Ou reunir duas vezes mais volumes por unidade de tempo, praticamente sem comprometer o SNR⁴.
Proteja e melhore sua RM
Proteja e melhore seu investimento em RM
Prevent issues before they occur through proactive remote monitoring, remote diagnostics and remote and field service support.
Simplify lifecycle management through proactive upgrades, boosting clinical capabilities and performance. Stay up to date through access to the latest cybersecurity patches and mandatory safety fixes.
Enjoy predictable cashflow by leveraging more diverse funding sources. Deliver care now and start your repayments later. Benefit from transparent, predictable cost structures and avoid the burden and risk of upfront expenditures.
Proteja e melhore seu investimento em RM
Prevent issues before they occur through proactive remote monitoring, remote diagnostics and remote and field service support.
Simplify lifecycle management through proactive upgrades, boosting clinical capabilities and performance. Stay up to date through access to the latest cybersecurity patches and mandatory safety fixes.
Enjoy predictable cashflow by leveraging more diverse funding sources. Deliver care now and start your repayments later. Benefit from transparent, predictable cost structures and avoid the burden and risk of upfront expenditures.
Proteja e melhore seu investimento em RM
Prevent issues before they occur through proactive remote monitoring, remote diagnostics and remote and field service support.
Simplify lifecycle management through proactive upgrades, boosting clinical capabilities and performance. Stay up to date through access to the latest cybersecurity patches and mandatory safety fixes.
Enjoy predictable cashflow by leveraging more diverse funding sources. Deliver care now and start your repayments later. Benefit from transparent, predictable cost structures and avoid the burden and risk of upfront expenditures.
Prevent issues before they occur through proactive remote monitoring, remote diagnostics and remote and field service support.
Simplify lifecycle management through proactive upgrades, boosting clinical capabilities and performance. Stay up to date through access to the latest cybersecurity patches and mandatory safety fixes.
Enjoy predictable cashflow by leveraging more diverse funding sources. Deliver care now and start your repayments later. Benefit from transparent, predictable cost structures and avoid the burden and risk of upfront expenditures.
Especificações
Sistema de ímã
Sistema de ímã
Potência do campo
3.0T
Design da abertura
70 cm
Peso do ímã
4.800 kg
Homogeneidade V-RMS típica
≤ 0,9 ppm (a 45 cm DVS)
Tecnologia HeliumSave
Sim (nenhuma evaporação)
Campo de visão máximo
55 cm
Taxa de evaporação de criogênicos
0 litro/hora (em condições regulares de varredura)
0 litro/hora (em condições regulares de varredura)
RF transmit
RF transmit
Transmissão paralela de RF
Sim
Potência de saída
≥ 2 x 18 kW
Informações de localização
Informações de localização
Requisitos mínimos do local
3,4 m x 5,3 m
Pé-direito (mínimo)
2,56 m
RF Receber
RF Receber
Número de canais de recepção independentes
Independente de canal
Localização do conversor analógico-digital (ADC)
Dentro da bobina, perto dos canais de recebimento
Cadeia de sinais da bobina ao reconstrutor
Totalmente digital
dStream
Sim
SmartWorkflow
SmartWorkflow
Configuração de exames guiados
Sim
Centralização automática do paciente
Sim
Sincronização respiratória sem toque
Sim
Inicialização do exame dentro da sala
Sim
Implante ScanWise
Sim
Planejamento e varredura automatizados
Sim
Instruções automatizadas para o paciente
Sim
Pós-processamento automatizado
Sim
Gradientes XP
Gradientes XP
Amplitude máxima para cada eixo
65 mT/m
Taxa máxima de variação para cada eixo
220 T/m/s
1 Em comparação com o Ingenia Elition X com gradientes Vega HP.
2 Em comparação com Ingenia Elition X com gradientes Vega HP, medidos na substância branca do cérebro.
3 Em comparação com as varreduras DTI/fMRI da Philips sem MultiBand SENSE.
4. Em comparação com as imagens do Philips SENSE.
*Cuidado: dispositivo experimental para aquisição de imagens com flúor (19F). Limitado por lei federal (ou dos Estados Unidos) ao uso investigativo. Imagens clínicas com este núcleo requerem o uso de um medicamento autorizado. Nenhum medicamento autorizado pela FDA está atualmente disponível para este núcleo.
Ao clicar neste link, você sairá do site oficial da Royal Philips ("Philips"). Qualquer link que apareça em nosso site e leve a sites de terceiros é oferecido apenas para ajuda e não representa de forma alguma uma afiliação ou promoção das informações disponíveis nesses sites. A Philips não representa nem garante nenhuma informação disponível nesses sites.
Ao clicar neste link, você sairá do site oficial da Royal Philips ("Philips"). Qualquer link que apareça em nosso site e leve a sites de terceiros é oferecido apenas para ajuda e não representa de forma alguma uma afiliação ou promoção das informações disponíveis nesses sites. A Philips não representa nem garante nenhuma informação disponível nesses sites.