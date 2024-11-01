SmartPath to MR 7700 Entre no futuro com confiança

Com o SmartPath, você pode converter seu sistema Ingenia para o sistema MR 7700 e aproveitar as inovações do Philips MR 7700 3.0T, aprimorado com gradientes XP e inteligência artificial (IA). O SmartPath para MR 7700 aumenta o desempenho com soluções SmartWorkflow, incluindo detecção de pacientes sem contato e orientação no quarto para acomodação do paciente. O SmartSpeed acelera o tempo de varredura em até 3 vezes sem comprometer a qualidade da imagem¹. A conversão também oferece acesso às técnicas de varredura mais recentes para diagnósticos mais confiáveis. O SmartPath para MR 7700 proporciona alta precisão, potência e resistência, apoiando exames avançados de difusão e neurociência. Além disso, amplia as capacidades de varredura com uma solução integrada de imagem multinúcleo e espectroscopia, permitindo explorar novas aplicações clínicas sem comprometer o fluxo de trabalho ou o conforto do paciente.