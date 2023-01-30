Termos de pesquisa

Ultrassom

Teleultrassonografia

Entre em contato
Fale conosco

Os especialistas em ultrassom precisam oferecer acesso ao cuidado para populações diversas. Ao mesmo tempo, enfrentam a escassez de profissionais e níveis variáveis de conhecimento, fatores que contribuem para uma maior taxa de repetição de exames.


A teleultrassonografia Philips foi desenvolvida para ampliar o acesso ao atendimento, oferecendo suporte remoto à tomada de decisão para clínicas ambulatoriais de atenção primária, socorristas de emergência, departamentos de imagem hospitalar e muitos outros contextos. Com essa solução, é possível reduzir ineficiências no fluxo de trabalho, aumentar a satisfação de pacientes e equipes e alcançar melhores resultados, independentemente da localização.

See the ways that Collaboration Live can help you

Teleultrassonografia

Agora, os sistemas de ultrassom vão muito além de simplesmente realizar varreduras


O Collaboration Live permite que você se comunique com segurança, envie mensagens, transmita vídeos e compartilhe imagens diretamente do sistema de ultrassom para dispositivos móveis ou computadores. As equipes podem visualizar as imagens simultaneamente, de qualquer lugar.Os profissionais também podem ceder o controle das funções do sistema, possibilitando que especialistas remotos conduzam o exame. Com o Collaboration Live com multi-party, é possível conectar até seis participantes ao mesmo tempo, incluindo comunicação entre sistemas¹.

Assista ao vídeo

Resultados demonstrados na teleultrassonografia

100%

dos pacientes sentiram que tiveram melhor acesso à assistência médica usando a teleultrassonografia


Em um estudo prospectivo com 30 participantes que passaram por exames de imagem obstétrica de rotina, 100% das pacientes sentiram ter acesso melhor ao cuidado usando o Collaboration Live para teleultrassonografia2

57%

Redução no tempo dos exames

A implementação de uma ferramenta de colaboração remota para realizar ecocardiogramas durante a pandemia de COVID-19 demonstrou uma redução de 57% no tempo do exame, com o usuário remoto podendo indicar quando tinha as imagens necessárias3

44%

Aumento na receita

Durante um estudo de geração de receita de um ano, uma clínica de medicina materno-fetal conseguiu aumentar sua receita em 44%4

Recursos

Collaboration Live tele-ultrasound portfolio with Lumify

Plataforma de comunicação para teleultrassonografia diagnóstic


O Collaboration Live é uma plataforma de comunicação incorporada aos sistemas EPIQ, Affiniti e Compacto 5000 que permite que um usuário de ultrassom e um usuário remoto se comuniquem ou aceitem o controle do sistema em tempo real. Os usuários podem conversar, enviar mensagens, compartilhar a tela e transmitir vídeos de forma rápida e segura, diretamente do sistema de ultrassom para um computador ou dispositivo móvel. Isso garante a flexibilidade para se comunicar de quase qualquer local.

EMT using Lumify with Reacts on a tablet

Lumify + Reacts


Colabore com especialistas de outra parte da cidade ou do mundo combinando um Philips Lumify com a mesma tecnologia Reacts do Collaboration Live. Os usuários de POCUS (ultrassom point-of-care) podem compartilhar imagens nítidas em tempo real e ter conversas cara a cara com outros profissionais médicos. Você pode até virar sua câmera e mostrar a eles o que está vendo ao vivo.

Tele-ultrasound system to system communication infographic

Comunicação entre sistemas


Com o Collaboration Live, você pode conectar diferentes sistemas para oferecer e receber apoio dos colegas durante um exame de ultrassom.

Collaboration Live GI

Capacidade para conexão entre múltiplos especialistas


O Collaboration Live com multi-party permite conectar até seis participantes em uma ligação.

Different types of compatibility

Soluções para toda a jornada do paciente


Nosso portfólio de produtos com capacidade para teleultrassonografia permite que você mantenha a conexão facilmente e ajude sua equipe a coordenar o cuidado completo do paciente.

Ultrasound Product Family Photo

Visão rápida da compatibilidade de recursos


Diferentes plataformas possuem capacidades de teleultrassonografia diferentes de acordo com as necessidades. Saiba quais combinam melhor com as suas necessidades.

 

Baixe a ficha de compatibilidade de recursos abaixo.

Baixar (1.12MB)

EPIQ Elite

O ultrassom EPIQ Elite da Philips oferece um nível excepcional de desempenho clínico, fluxo de trabalho e inteligência avançada para atender aos desafios da sua rotina clínica. A plataforma EPIQ Elite traz soluções definitivas para ultrassom, com ferramentas clinicamente personalizadas feitas para elevar a confiança diagnóstica a novos níveis.

Ver produto

A tecnologia de teleultrassonografia da Philips está disponível em

  •  
    EPIQ Elite

    EPIQ Elite  

    O ultrassom EPIQ Elite da Philips oferece um nível excepcional de desempenho clínico, fluxo de trabalho e inteligência avançada para atender aos desafios das práticas mais exigentes de hoje. A plataforma EPIQ Elite oferece soluções modernas de ultrassom com ferramentas clinicamente adaptadas e customizadas para elevar a confiança diagnóstica a novos níveis.

    795098
    Veja o produto
  •  
    Affiniti 70

    Affiniti 70

    O sistema de ultrassom Affiniti 70 oferece uma combinação de performance e fluxo de trabalho poderosos para um diagnosto rápido e confiante.

    795210
    Veja o produto
  •  
    5500 series

    5500 series  

    A série Philips Compact Ultrasound System 5500, compatível com transdutores PureWave para possibilitar a obtenção de imagens excepcionais, oferece funcionalidade completa para atender a decisões rápidas e confiantes onde quer que elas sejam tomadas. Projetados para atenderem a diversos ambientes clínicos, incluindo imagens gerais, ponto de cuidado, obstetrícia e ginecologia, os modelos Philips Ultrasound 5500 oferecem um núcleo rico em recursos e uma ampla gama de soluções de diagnóstico - tudo integrado em sistemas altamente móveis, de fácil limpeza e uso intuitivo. A série Compact 5500 ganhou o Prêmio de Design iF e o Prêmio de Design de Produto Red Dot em 2021 por sua alta mobilidade.

    795140
    Veja o produto

Frequently asked questions

O Collaboration Live requer hardware adicional?

O Collaboration Live faz parte dos sistemas de ultrassom compatíveis da Philips. É possível adicionar headsets ou câmeras USB opcionais, mas os especialistas em ultrassom se comunicam diretamente pelo sistema de ultrassom.

Posso usar a teleultrassonografia para chegar a um diagnóstico remotamente?

Alguns níveis de software em nosso portfólio possuem autorização regulatória para uso diagnóstico. Confira mais informações na lista de compatibilidade.

Related stories

Estamos sempre interessados em nosso relacionamento

Nos diga como podemos ajudar

1
Selecione a sua área de interesse
2
Detalhes da consulta

Footnotes
 

[1] Contract required. Requires 7.0.5 or higher. Diagnostic use and remote access via mobile device or browser requires release 9.0 or higher. Multi-party and system to system connect require release 10.0 or higher. Remote control requires Windows device. Contact your local Philips representative for availability in your area.
[2] Ruma MS, et al. Prospective study of 30 subjects undergoing routine obstetric ultrasound imaging, New Mexico, USA. The use of a novel telemedicine tool in perinatology [abstract]. 30th ISUOG World Congress, 2020.
[3] Kelly NP, Scherer E, Johnson K, et al. Findings from implementation of a remote collaboration solution to perform echocardiograms during the COVID-19 pandemic. JASE. 2021 doi.org/10.1016/j.echo.2021.10.001.
[4] Ruma MS. Revenue generation analysis of telemedicine tool in perinatology. J Ultrasound Med. 2022. 41(suppl1):S163.

Ao clicar neste link, você sairá do site oficial da Royal Philips ("Philips"). Qualquer link que apareça em nosso site e leve a sites de terceiros é oferecido apenas para ajuda e não representa de forma alguma uma afiliação ou promoção das informações disponíveis nesses sites. A Philips não representa nem garante nenhuma informação disponível nesses sites.

Eu concordo

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Ao clicar neste link, você sairá do site oficial da Royal Philips ("Philips"). Qualquer link que apareça em nosso site e leve a sites de terceiros é oferecido apenas para ajuda e não representa de forma alguma uma afiliação ou promoção das informações disponíveis nesses sites. A Philips não representa nem garante nenhuma informação disponível nesses sites.

Eu concordo

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos os direitos reservados.

Para visualizar melhor o nosso site, utilize a versão mais recente do Microsoft Edge, do Google Chrome ou do Firefox.