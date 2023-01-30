A teleultrassonografia Philips foi desenvolvida para ampliar o acesso ao atendimento, oferecendo suporte remoto à tomada de decisão para clínicas ambulatoriais de atenção primária, socorristas de emergência, departamentos de imagem hospitalar e muitos outros contextos. Com essa solução, é possível reduzir ineficiências no fluxo de trabalho, aumentar a satisfação de pacientes e equipes e alcançar melhores resultados, independentemente da localização.
Em um estudo prospectivo com 30 participantes que passaram por exames de imagem obstétrica de rotina, 100% das pacientes sentiram ter acesso melhor ao cuidado usando o Collaboration Live para teleultrassonografia2
A implementação de uma ferramenta de colaboração remota para realizar ecocardiogramas durante a pandemia de COVID-19 demonstrou uma redução de 57% no tempo do exame, com o usuário remoto podendo indicar quando tinha as imagens necessárias3
Durante um estudo de geração de receita de um ano, uma clínica de medicina materno-fetal conseguiu aumentar sua receita em 44%4
O Collaboration Live é uma plataforma de comunicação incorporada aos sistemas EPIQ, Affiniti e Compacto 5000 que permite que um usuário de ultrassom e um usuário remoto se comuniquem ou aceitem o controle do sistema em tempo real. Os usuários podem conversar, enviar mensagens, compartilhar a tela e transmitir vídeos de forma rápida e segura, diretamente do sistema de ultrassom para um computador ou dispositivo móvel. Isso garante a flexibilidade para se comunicar de quase qualquer local.
Colabore com especialistas de outra parte da cidade ou do mundo combinando um Philips Lumify com a mesma tecnologia Reacts do Collaboration Live. Os usuários de POCUS (ultrassom point-of-care) podem compartilhar imagens nítidas em tempo real e ter conversas cara a cara com outros profissionais médicos. Você pode até virar sua câmera e mostrar a eles o que está vendo ao vivo.
Com o Collaboration Live, você pode conectar diferentes sistemas para oferecer e receber apoio dos colegas durante um exame de ultrassom.
O Collaboration Live com multi-party permite conectar até seis participantes em uma ligação.
Nosso portfólio de produtos com capacidade para teleultrassonografia permite que você mantenha a conexão facilmente e ajude sua equipe a coordenar o cuidado completo do paciente.
Baixe a ficha de compatibilidade de recursos abaixo.
Diferentes plataformas possuem capacidades de teleultrassonografia diferentes de acordo com as necessidades. Saiba quais combinam melhor com as suas necessidades.
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O ultrassom EPIQ Elite da Philips oferece um nível excepcional de desempenho clínico, fluxo de trabalho e inteligência avançada para atender aos desafios das práticas mais exigentes de hoje. A plataforma EPIQ Elite oferece soluções modernas de ultrassom com ferramentas clinicamente adaptadas e customizadas para elevar a confiança diagnóstica a novos níveis.
O sistema de ultrassom Affiniti 70 oferece uma combinação de performance e fluxo de trabalho poderosos para um diagnosto rápido e confiante.
A série Philips Compact Ultrasound System 5500, compatível com transdutores PureWave para possibilitar a obtenção de imagens excepcionais, oferece funcionalidade completa para atender a decisões rápidas e confiantes onde quer que elas sejam tomadas. Projetados para atenderem a diversos ambientes clínicos, incluindo imagens gerais, ponto de cuidado, obstetrícia e ginecologia, os modelos Philips Ultrasound 5500 oferecem um núcleo rico em recursos e uma ampla gama de soluções de diagnóstico - tudo integrado em sistemas altamente móveis, de fácil limpeza e uso intuitivo. A série Compact 5500 ganhou o Prêmio de Design iF e o Prêmio de Design de Produto Red Dot em 2021 por sua alta mobilidade.
"O Collaboration Live melhorou significativamente a forma como cuidamos dos pacientes na Perinatal Associates, no Novo México"
Dr. Michael Ruma Presidente Perinatal Associates of New Mexico
Albuquerque, Novo Mexico, EUA
Dr. Michael Ruma
Presidente
Perinatal Associates of New Mexico
"Sinceramente, estou procurando por esse produto há muito tempo porque ele resolve todos os desafios que enfrentamos"
Dr. Stephen Johnson Radiologista
Chefe da Seção de Imagem Corporal da Ochsner Medical
Nova Orleans, Louisiana, EUA
Dr. Stephen Johnson
Radiologista
"Nós ganhamos tempo com o Collaboration Live. Não é preciso mudar para outro lugar para refazer um exame. Podemos aumentar a eficiência e a consistência do exame... Na verdade, ele melhora a experiência de trabalho. O resultado é um atendimento melhor
Dr. Éric Saloux Cardiologista
CHU Caen Normandie
Caen, França
Dr. Éric Saloux
Cardiologista
O Collaboration Live faz parte dos sistemas de ultrassom compatíveis da Philips. É possível adicionar headsets ou câmeras USB opcionais, mas os especialistas em ultrassom se comunicam diretamente pelo sistema de ultrassom.
Alguns níveis de software em nosso portfólio possuem autorização regulatória para uso diagnóstico. Confira mais informações na lista de compatibilidade.
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[1] Contract required. Requires 7.0.5 or higher. Diagnostic use and remote access via mobile device or browser requires release 9.0 or higher. Multi-party and system to system connect require release 10.0 or higher. Remote control requires Windows device. Contact your local Philips representative for availability in your area.
[2] Ruma MS, et al. Prospective study of 30 subjects undergoing routine obstetric ultrasound imaging, New Mexico, USA. The use of a novel telemedicine tool in perinatology [abstract]. 30th ISUOG World Congress, 2020.
[3] Kelly NP, Scherer E, Johnson K, et al. Findings from implementation of a remote collaboration solution to perform echocardiograms during the COVID-19 pandemic. JASE. 2021 doi.org/10.1016/j.echo.2021.10.001.
[4] Ruma MS. Revenue generation analysis of telemedicine tool in perinatology. J Ultrasound Med. 2022. 41(suppl1):S163.
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