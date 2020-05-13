Sala Cirúrgica Híbrida

Iremos ajudá-lo a projetar uma solução de sala de cirurgia que atenda às suas necessidades atuais e futuras. Nossas equipes de design e projeto podem trabalhar com os elementos essenciais do projeto ou fornecer uma solução completa de fácil instalação. Aproveitamos seus recursos existentes e oferecemos uma ampla gama de opções dos líderes de tecnologia mais recentes por meio de nossa rede de parceiros de sala de cirurgia.