No cenário do setor de saúde em ritmo de constante mudança, a Sala Cirúrgica Híbrida abre as portas para novos procedimentos em um ambiente projetado para facilitar intervenções por via aberta e minimamente invasivas. A Sala Cirúrgica Híbrida da Philips é a única solução desenvolvida para se adaptar à maneira preferida de trabalhar de uma ampla gama de equipes clínicas.
Cirurgiões e intervencionistas podem obter novos insights para aprimorar o atendimento ao paciente com o apoio de orientações de imagem 2D e 3D líderes de mercado, um controle rigoroso de infecções e medidas de gerenciamento da dose de raios X.
O sistema de terapia guiada por imagem Azurion da Philips é o coração da sua Sala Cirúrgica Híbrida avançada, permitindo que as equipes clínicas tirem o máximo proveito de um amplo pacote de recursos clínicos de maneira fácil e intuitiva. Nossos pacotes clínicos oferecem um portfólio flexível de tecnologias, dispositivos e serviços integrados para procedimentos cardíacos, vasculares, pulmonares, neurológicos e da coluna vertebral como parte da sua Sala Cirúrgica Híbrida.
Com o sistema Azurion, seremos capazes de executar as cirurgias tradicionais que não desaparecerem e nos beneficiar de toda a tecnologia que eventualmente for lançada no futuro. Acho que estamos bem posicionados, com três Salas Cirúrgicas Híbridas da Philips para nos manter funcionando por muitos, muitos anos."
Amy Bush
Vice-presidente de Operações Clínicas do Sistema de Saúde da WVU, Escola de Medicina da WVU, Morgantown, Virgínia Ocidental, Estados Unidos
Iremos ajudá-lo a projetar uma solução de sala de cirurgia que atenda às suas necessidades atuais e futuras. Nossas equipes de design e projeto podem trabalhar com os elementos essenciais do projeto ou fornecer uma solução completa de fácil instalação. Aproveitamos seus recursos existentes e oferecemos uma ampla gama de opções dos líderes de tecnologia mais recentes por meio de nossa rede de parceiros de sala de cirurgia.
Com mais de 1.000 projetos criados ao redor do mundo, resumimos toda a nossa experiência nesse livro exclusivo com mais de 100 páginas contendo informações e inspiração para a sua Sala Cirúrgica Híbrida.
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Nossos sistemas de diagnóstico por imagem, ferramentas clínicas e dispositivos avançados líderes de mercado permitem que os cirurgiões orientem, tratem e confirmem resultados assim que tomam uma decisão.Saiba mais
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Referências
1 Estudo de simulação do Azurion, 4522 991 28911 * JUL 2017. Os resultados do estudo foram verificados, projetados e supervisionados pela Use-Lab GmbH, empresa independente de consultoria de engenharia de usabilidade e design de interfaces de usuário. 2 Estudo de simulação do FlexArm, 4522 991 40161 * JAN 2019. Os resultados do estudo foram verificados, projetados e supervisionados pela Use-Lab GmbH, empresa independente de consultoria de engenharia de usabilidade e design de interfaces de usuário.
1 Estudo de simulação do Azurion, 4522 991 28911 * JUL 2017. Os resultados do estudo foram verificados, projetados e supervisionados pela Use-Lab GmbH, empresa independente de consultoria de engenharia de usabilidade e design de interfaces de usuário.
2 Estudo de simulação do FlexArm, 4522 991 40161 * JAN 2019. Os resultados do estudo foram verificados, projetados e supervisionados pela Use-Lab GmbH, empresa independente de consultoria de engenharia de usabilidade e design de interfaces de usuário.
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