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Sala Cirúrgica Híbrida

Sala Cirúrgica Híbrida da Philips

Procedimentos avançados com seu fluxo de trabalho otimizado

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    No cenário do setor de saúde em ritmo de constante mudança, a Sala Cirúrgica Híbrida abre as portas para novos procedimentos em um ambiente projetado para facilitar intervenções por via aberta e minimamente invasivas. A Sala Cirúrgica Híbrida da Philips é a única solução desenvolvida para se adaptar à maneira preferida de trabalhar de uma ampla gama de equipes clínicas.

    Ícone de sala cirúrgica híbrida

    Uma pacote inovador no qual todos querem trabalhar

    Ofereça excelência clínica em um ambiente seguro

    Cirurgiões e intervencionistas podem obter novos insights para aprimorar o atendimento ao paciente com o apoio de orientações de imagem 2D e 3D líderes de mercado, um controle rigoroso de infecções e medidas de gerenciamento da dose de raios X.

    O sistema de terapia guiada por imagem Azurion da Philips é o coração da sua Sala Cirúrgica Híbrida avançada, permitindo que as equipes clínicas tirem o máximo proveito de um amplo pacote de recursos clínicos de maneira fácil e intuitiva. Nossos pacotes clínicos oferecem um portfólio flexível de tecnologias, dispositivos e serviços integrados para procedimentos cardíacos, vasculares, pulmonares, neurológicos e da coluna vertebral como parte da sua Sala Cirúrgica Híbrida.

    Excelente flexibilidade, eficiência e facilidade de uso    

    Proporcione às equipes multidisciplinares total liberdade para trabalhar em suas posições preferidas com as opções de gantry exclusivas FlexMove e FlexArm montadas no teto. Idealmente adequadas para o uso multiuso da sala.

    O controle ao lado da mesa e uma configuração com caixa de um toque com o recurso ProcedureCards aumentam a eficiência. O paciente pode ser acessado em qualquer local, da cabeça aos pés. Se necessário, o sistema de diagnóstico por imagem pode ser afastado da mesa com facilidade.

    A interface de usuário intuitiva do Azurion oferece maior simplicidade e controle. Tanto o Azurion1 quanto o FlexArm2 se destacam em termos de facilidade de uso, com pontuações 89 e 92 na Escala de Usabilidade de Sistemas.

    Recursos

    Folheto de Sala Cirúrgica Híbrida (3.5MB)
    Estudo de caso da UKSH (1.28MB)
    Folheto da nossa parceira, Getinge (3.23MB)

    Veja o Azurion com FlexArm em ação

    Flexibilidade na sua Sala Cirúrgica Híbrida: Philips Azurion com FlexArm
    Com o sistema Azurion, seremos capazes de executar as cirurgias tradicionais que não desaparecerem e nos beneficiar de toda a tecnologia que eventualmente for lançada no futuro. Acho que estamos bem posicionados, com três Salas Cirúrgicas Híbridas da Philips para nos manter funcionando por muitos, muitos anos."

    Amy Bush

    Vice-presidente de Operações Clínicas do Sistema de Saúde da WVU, Escola de Medicina da WVU, Morgantown, Virgínia Ocidental, Estados Unidos

    Livro sobre Sala Cirúrgica Híbrida

    Projete uma Sala Cirúrgica Híbrida de acordo com suas preferências

    Iremos ajudá-lo a projetar uma solução de sala de cirurgia que atenda às suas necessidades atuais e futuras. Nossas equipes de design e projeto podem trabalhar com os elementos essenciais do projeto ou fornecer uma solução completa de fácil instalação. Aproveitamos seus recursos existentes e oferecemos uma ampla gama de opções dos líderes de tecnologia mais recentes por meio de nossa rede de parceiros de sala de cirurgia.

    Com mais de 1.000 projetos criados ao redor do mundo, resumimos toda a nossa experiência nesse livro exclusivo com mais de 100 páginas contendo informações e inspiração para a sua Sala Cirúrgica Híbrida.

    Entre em contato com seu representante de vendas local para obter sua cópia.

    Histórias, estudos e informações sobre Sala Cirúrgica Híbrida

    Centro Médico da Universidade de Hackensack

    O Dr. C. Ruiz, do Centro Médico da Universidade de Hackensack, explica como a Sala Cirúrgica Híbrida se adapta ao fluxo de trabalho das equipes cardíacas multidisciplinares

    Hospital Particular Prince of Wales

    O Prof. R. L. Varcoe e o Dr. S. D. Thomas, do Hospital Particular Prince of Wales, vivenciam o melhor de dois mundos em sua Sala Cirúrgica Híbrida para tratamento vascular avançado

    Explore as diversas especialidades de cirurgia guiada por imagem

    • Cirurgia vascular na Sala Cirúrgica Híbrida

      Cirurgia vascular na Sala Cirúrgica Híbrida

      Soluções para cirurgia vascular com nossos sistemas de diagnóstico por imagem, ferramentas clínicas avançadas e dispositivos vasculares líderes de mercado. Oferecido pela terapia guiada por imagem da Philips.

      Saiba mais
    • Cirurgia cardíaca na Sala Cirúrgica Híbrida

      Cirurgia cardíaca na Sala Cirúrgica Híbrida

      Nossos sistemas de diagnóstico por imagem, ferramentas clínicas e dispositivos avançados líderes de mercado permitem que os cirurgiões orientem, tratem e confirmem resultados assim que tomam uma decisão.

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    • Neurocirurgia na Sala Cirúrgica Híbrida

      Neurocirurgia na Sala Cirúrgica Híbrida

      Nossos sistemas de diagnóstico por imagem, ferramentas clínicas e dispositivos avançados líderes de mercado permitem que os cirurgiões orientem, tratem e confirmem resultados assim que tomam uma decisão.

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    • Cirurgia da coluna vertebral

      Cirurgia da coluna vertebral

      Soluções para procedimentos na coluna vertebral que oferecem orientação por imagem avançada em tempo real com excepcional flexibilidade de fluxo de trabalho para a Sala Cirúrgica Híbrida, permitindo que você realize procedimentos rápidos, precisos e simplificados.

      Saiba mais

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    Sala Cirúrgica Híbrida
    Arcos Cirúrgicos Portáteis

    Referências

    1 Estudo de simulação do Azurion, 4522 991 28911 * JUL 2017. Os resultados do estudo foram verificados, projetados e supervisionados pela Use-Lab GmbH, empresa independente de consultoria de engenharia de usabilidade e design de interfaces de usuário.

    2 Estudo de simulação do FlexArm, 4522 991 40161 * JAN 2019. Os resultados do estudo foram verificados, projetados e supervisionados pela Use-Lab GmbH, empresa independente de consultoria de engenharia de usabilidade e design de interfaces de usuário.

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