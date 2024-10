A Philips garante o produto para o consumidor que apresentar a nota fiscal ou recibo original de compra, indicando a data da compra, o nome do revendedor e o modelo do produto. A garantia tem início na data em que você adquire o produto em um dos nossos revendedores autorizados e termina ao final do período de garantia indicado na tabela acima. Se qualquer problema com peças defeituosas e/ou falhas no processo de fabricação, ocorrer durante o período de garantia, a Philips providenciará o reparo ou troca do produto sem custos para o consumidor. Nos casos de troca, o período de garantia do novo produto respeitará o indicado na tabela acima. A garantia Philips limita-se a produtos que tenham sido manuseados e usados adequadamente e para os fins a que se destinam, de acordo com suas instruções de uso. Extensão de garantia: Alguns produtos de cuidados pessoais Philips são elegíveis para uma garantia adicional discricionária. Além do período de garantia especificado na parte inferior desta página, poderá ter direito a uma extensão de garantia gratuita se registar seu produto na sua conta My Philips no prazo de 90 dias após a compra. Faça login na sua conta My Philips e siga as instruções de registo do produto no prazo de 90 dias após a data de compra para saber se o seu produto é elegível.