A garantia não cobre danos consequenciais (incluindo, mas não se limitando a, perda de dados ou perda de receita) nem compensação por atividades executadas por você, como manutenção regular, instalação de atualizações de firmware e salvação ou restauração de dados.



A garantia exclui, ou não se aplica:



- Se a prova de compra tiver sido alterada de qualquer forma ou estiver ilegível.

- Se o número do modelo, o número de série ou o código da data de fabricação no produto tiver sido alterado, removido ou estiver ilegível.

- Se os reparos ou modificações no produto tiverem sido executados por pessoas ou organizações de manutenção não autorizadas.

- Se o defeito for resultado de uso excessivo fora do propósito pretendido, por exemplo, uso ininterrupto em ambiente comercial.

- Se o defeito tiver sido causado por abuso do produto ou por condições ambientais que não estejam em conformidade com o manual do usuário do produto.

- Se o defeito tiver sido causado por conexões de periféricos, equipamentos adicionais ou acessórios diferentes daqueles recomendados no manual do usuário.

- Se a unidade tiver sido danificada, incluindo, mas não se limitando a, danos por animais, relâmpago, voltagem anormal, fogo, desastres naturais, transporte ou água (a menos que o manual do usuário expressamente afirme que o produto pode ser lavado).

- Para desgaste normal, por sua natureza, de partes consumíveis (p. ex., sacos para aspirador de pó, cartuchos de filtros).

- Se o produto não funcionar adequadamente por ele não ter sido originalmente criado, fabricado ou aprovado para uso no país no qual você o utiliza, o que pode ocorrer quando você importa o produto.

- Se o produto não funcionar adequadamente devido a problemas de acesso ou conexão com provedores de serviço, como interrupções nas redes de acesso (p. ex., TV a cabo, satélite ou internet), falhas na linha do assinante ou do correspondente, falha na rede local (cabos, servidor de arquivo, linha do usuário) e falhas na rede de transmissão (interferência, embaralhamento, falhas ou baixa qualidade de rede).

- Para aplicativos de terceiros usados com ou em nossos produtos.