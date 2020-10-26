Descontinuado
SHS3305BK/10
Encaixe seguro
Ultraconfortáveis para uso em movimento, estes fones de ouvido ergonômicos com gancho oferecem aos seus ouvidos uma fantástica qualidade de reprodução de músicas. O microfone embutido capta a sua voz com clareza.
Drivers de 15mm/traseira aberta
Gancho para orelha
Pequeno o suficiente para proporcionar conforto. Grande o bastante para oferecer som nítido e sem distorções. O driver de alto-falante de 15 mm tem as dimensões ideais para você curtir seu som.
Este fone de ouvido foi projetado com base no formato de sua orelha, para aliar o conforto extra ao prazer de ouvir suas músicas por longos períodos.
O gancho 3D para orelha é macio e flexível: adapta-se confortavelmente, mesmo quando você está em movimento ouvindo suas músicas.
3.5
de 5
2
Críticas
gzans
26/10/2020
Brasil
Boa qualidade sonora e ergonomia
Atende bem ao proposto: atividades esportivas ao livre. O produto apresenta boa relação custo-benefício, com uma boa qualidade de som, tendo agudos claros e som potencialmente cristalino (se equalizado), com baixa distorção. Apesar do produto ser "Extra Bass", os graves deixaram a desejar, e há uma ênfase às frequências médias, mas nada que a equalização não resolva. O gancho realmente é muito leve e confortável (não pressiona o ouvido), quase imperceptível. Uso para corrida ao ar livre e me atende bem. Estou satisfeito.
Prós
Gancho de ajuste confortável e ergonômico, boa qualidade sonora
Contras
Frequências graves deixam a desejar, o som não equalizado reverbera
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHS3305BK Fones de ouvido com microfone e gancho.
Data de uso 2020-09-25
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHS3305BK Fones de ouvido com microfone e gancho.
Data de uso 2020-09-25
EddieSurvival
05/08/2021
Brasil
Não tem controle de volume
Com menos de 6 meses já soltou a borracha que protege o fone
Prós
Qualidade boa do som
Contras
Controle de volume e qualidade geral do produto
Esta avaliação foi feita para SHS3305BK Fones de ouvido com microfone e gancho.
Data de uso 2021-04-05
Esta avaliação foi feita para SHS3305BK Fones de ouvido com microfone e gancho.
Data de uso 2021-04-05