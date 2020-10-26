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Descontinuado

Fones de ouvido com microfone e gancho.

SHS3305BK/10

3.5

| (2) Críticas

Encaixe seguro

Ultraconfortáveis para uso em movimento, estes fones de ouvido ergonômicos com gancho oferecem aos seus ouvidos uma fantástica qualidade de reprodução de músicas. O microfone embutido capta a sua voz com clareza.

Ver todos os benefícios

Gancho flexível para orelha (fácil encaixe)

Encaixe seguro

  • Drivers de 15mm/traseira aberta

  • Gancho para orelha

O driver de alto-falante de 15 mm otimiza o conforto

O driver de alto-falante de 15 mm otimiza o conforto

Pequeno o suficiente para proporcionar conforto. Grande o bastante para oferecer som nítido e sem distorções. O driver de alto-falante de 15 mm tem as dimensões ideais para você curtir seu som.

Fone de ouvido ergonomicamente moldado que amplia o conforto para o usuário

Este fone de ouvido foi projetado com base no formato de sua orelha, para aliar o conforto extra ao prazer de ouvir suas músicas por longos períodos.

Gancho flexível 3D p/orelha: adapta-se a todos os formatos de orelha

O gancho 3D para orelha é macio e flexível: adapta-se confortavelmente, mesmo quando você está em movimento ouvindo suas músicas.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
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3.5

de 5

2

Críticas

5
2
1

26/10/2020

Brasil

Brasil

Boa qualidade sonora e ergonomia

Atende bem ao proposto: atividades esportivas ao livre. O produto apresenta boa relação custo-benefício, com uma boa qualidade de som, tendo agudos claros e som potencialmente cristalino (se equalizado), com baixa distorção. Apesar do produto ser "Extra Bass", os graves deixaram a desejar, e há uma ênfase às frequências médias, mas nada que a equalização não resolva. O gancho realmente é muito leve e confortável (não pressiona o ouvido), quase imperceptível. Uso para corrida ao ar livre e me atende bem. Estou satisfeito.

Prós

Gancho de ajuste confortável e ergonômico, boa qualidade sonora

Contras

Frequências graves deixam a desejar, o som não equalizado reverbera

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHS3305BK Fones de ouvido com microfone e gancho.

Data de uso 2020-09-25

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHS3305BK Fones de ouvido com microfone e gancho.

Data de uso 2020-09-25

05/08/2021

Brasil

Brasil

Não tem controle de volume

Com menos de 6 meses já soltou a borracha que protege o fone

Prós

Qualidade boa do som

Contras

Controle de volume e qualidade geral do produto

Esta avaliação foi feita para SHS3305BK Fones de ouvido com microfone e gancho.

Data de uso 2021-04-05

Esta avaliação foi feita para SHS3305BK Fones de ouvido com microfone e gancho.

Data de uso 2021-04-05

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