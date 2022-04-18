A qualidade sonora é muito boa. A intensidade do som, o volume, não é dos mais altos mas dá para o gasto. Bateria é apenas razoável, na média (comigo dura de 3h a 6h dependendo do uso, mais que isso nunca consegui com carga única. o case te da mais uma carga completa talvez pouca cousa a mais, de modo que vc fica com algo entre 6h e 12h, 12h se vc ouvir em 50% ou menos se vc usar no máximo são 3h por carga e só! ou então quero um novo pq veio com defeito o meu!). Se pegar por um bom valor vale muito a pena. Em conexão com celulares e laptops há engasgos frequentes mesmo a menos de 5m ou até de frente ao aparelho sincronizado quando vc se move, principalmente girando o troco e a cabeça, por exemplo quando vc gira a cabeça de modo a ter sua cabeça entre o fone/cápsula direita e o aparelho sincronizado. O uso no laptop, pela ausência de movimentos de giro, quase não há engasgos. Para exercícios/caminhada/corrida haverá muitos engasgos, esqueça, agora, se isso não te irritar vá na fé. uso normal é bem ok. Troquei um mais em conta por esse por conta da qualidade sonora. É necessário por e tirar o fone/cápsula direita 2 ou 3 vezes no case para desconectar do aparelho sincronizado. No geral a boa qualidade sonora e de construção da Philips se vê presente, mas pelo valor que eh vendido gostaria de ver uma conectividade mais estável até pq trata-se de um BT5.0, queria uma bateria de mais 2 ou 3h em uma única carga, digamos se ele durasse em volume máximo e em músicas que exigem mais da bateria e mesmo assim tivesse algo entre 6h a 8h já estaria bom pelo valor. Arrisco a dizer que se tivesse mais bateria conectividade estável e pequenos ajustes na sincronia com som igual seria o melhor custo benefício fácil. mas não é, precisa um promoção para isso...