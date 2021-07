Pontas emborrachadas macias. Seguro e confortável

Você pode curtir suas músicas com conforto de verdade, graças a esse design leve e cômodo. As pontas macias emborrachadas encaixam-se com segurança sob a dobra externa da orelha. Com as capas de borracha intercambiáveis você encontra o encaixe intra-auricular perfeito e com uma vedação precisa, para não perder nenhum detalhe das suas músicas.