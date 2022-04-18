Descontinuado
SHB2505BL/10
Não pare a música
Tudo é possível quando você ouve suas músicas. Os fones de ouvido intra-auriculares true wireless proporcionam um som excelente e até 20 horas de reprodução com o case de carregamento portátil. Pressione duas vezes o botão com várias funções para ativar o assistente de voz do telefone.
Drivers de 6 mm/acabamento fechado
Bluetooth®
Azul
Chega de ouvir aquele eco chato enquanto você fala ao telefone. Com o cancelamento de eco acústico, as conversas ficam nítidas e sem interferências.
Os diafragmas acústicos em neodímio de 6 mm proporcionam-lhe um ótimo som e graves potentes. O tubo acústico oval maximiza o isolamento de ruído passivo. O modo mono permite-lhe deixar um ouvido livre quando pretender manter-se atento ao mundo à sua volta.
3.0
de 5
11
Críticas
Su___
18/04/2022
Brasil
Comprador verificado
Meu companheiro de todo dia.
Tenho os fones há 1 ano e os utilizo quase diariamente. São excelentes para mim, que não uso profissionalmente. Tem bom som, bom isolamento e são bem confortáveis.
Prós
Confortáveis e têm bom som.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 2000 series SHB2505PP Headphones
Data de uso 2021-04-18
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 2000 series SHB2505PP Headphones
Data de uso 2021-04-18
Muita Musica
16/09/2020
Brasil
Pratico e útil
Muito bom para ouvir minhas músicas preferidas enquanto caminho ou faço meus exercícios. Também uso em casa para não incomodar os familiares, enquanto vejo TV.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 2000 series SHB2505BK Headphones
Data de uso 2019-08-16
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 2000 series SHB2505BK Headphones
Data de uso 2019-08-16
RRoma
19/03/2020
Brasil
:)
Funções ótimas. Design lindo. Bom custo-benefício
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 2000 series SHB2505PP Headphones
Data de uso 2020-02-18
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 2000 series SHB2505PP Headphones
Data de uso 2020-02-18