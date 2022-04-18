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Descontinuado

2000 seriesFones de ouvido

SHB2505PP/10

3

| (11) Críticas

Disponível em

Azul
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Branco
Branco
Preto
Preto
Rosa
Rosa

Não pare a música

Tudo é possível quando você ouve suas músicas. Os fones de ouvido intra-auriculares true wireless proporcionam um som excelente e até 20 horas de reprodução com o case de carregamento portátil. Pressione duas vezes o botão com várias funções para ativar o assistente de voz do telefone.

Ver todos os benefícios

Não pare a música

  • Drivers de 6 mm/acabamento fechado

  • Bluetooth®

  • Roxo

Case de carregamento portátil. Várias cargas no seu bolso

Vá à academia. Em seguida, faça uma trilha. Esses fones de ouvido true wireless vêm com um case de carregamento portátil.

Diafragmas acústicos em neodímio de 6 mm. Ótimo som, graves potentes

Os diafragmas acústicos em neodímio de 6 mm proporcionam-lhe um ótimo som e graves potentes. O tubo acústico oval maximiza o isolamento de ruído passivo. O modo mono permite-lhe deixar um ouvido livre quando pretender manter-se atento ao mundo à sua volta.

Capas para fones de ouvido pequenas, médias e grandes, para um encaixe perfeito

Especificações técnicas

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Críticas

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3.0

de 5

11

Críticas

18/04/2022

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Meu companheiro de todo dia.

Tenho os fones há 1 ano e os utilizo quase diariamente. São excelentes para mim, que não uso profissionalmente. Tem bom som, bom isolamento e são bem confortáveis.

Prós

Confortáveis e têm bom som.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 2000 series SHB2505PP Headphones

Data de uso 2021-04-18

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 2000 series SHB2505PP Headphones

Data de uso 2021-04-18

16/09/2020

Brasil

Brasil

Pratico e útil

Muito bom para ouvir minhas músicas preferidas enquanto caminho ou faço meus exercícios. Também uso em casa para não incomodar os familiares, enquanto vejo TV.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 2000 series SHB2505BK Headphones

Data de uso 2019-08-16

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 2000 series SHB2505BK Headphones

Data de uso 2019-08-16

19/03/2020

Brasil

Brasil

:)

Funções ótimas. Design lindo. Bom custo-benefício

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 2000 series SHB2505PP Headphones

Data de uso 2020-02-18

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 2000 series SHB2505PP Headphones

Data de uso 2020-02-18

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