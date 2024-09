Tecnologia de movimentos naturais para um fluxo rápido de leite*

Extraia mais leite em menos tempo* com uma almofada que estimula o seio a extrair leite como um bebê. Ela se ajusta perfeitamente do modo de estímulo ao modo de extração e aplica a quantidade certa de estímulo e sucção do bico para obter o fluxo máximo de leite. Com base nos resultados do tempo de início do fluxo de leite (tempo para reflexo de ejeção de leite – MER).*