Depois de encontrar a posição mais confortável, leve o bebê ao seio e não o seio ao bebê. Certifique-se também de que seu bebê seja capaz de inclinar a cabeça ligeiramente para trás enquanto estiver se alimentando.

O bebê abocanhará o mamilo, a aréola (pele mais escura em volta do mamilo) e parte da pele em volta, dependendo do tamanho da aréola. Você saberá que o bebê pegou corretamente o mamilo se a aréola estiver mais visível acima do nariz do que abaixo do queixo.

Depois de pegar o seio de modo correto, o bebê sugará rapidamente para estimular o reflexo de descida do leite e, em seguida, sugará de modo mais lento à medida que o leite fluir.