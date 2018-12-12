Descontinuado
Pétala
Inclui mamadeira de 125 ml
Com design exclusivo, o extrator de leite permite que o leite flua diretamente do seio para a mamadeira, até mesmo quando você estiver sentada em posição reta. Dessa forma, você poderá sentar-se de modo mais confortável durante a extração do leite: não é necessário inclinar-se para frente para alcançar o leite na mamadeira. Sentar-se de modo confortável e ficar relaxada durante a extração ajuda o leite a fluir com mais facilidade.
Quando ligado, a bomba começa a funcionar automaticamente no modo de estimulação delicado para extrair o leite. Em seguida, escolha uma das 3 configurações de bombeamento para deixar o fluxo de leite mais confortável para você.
Nossas almofadas possuem uma nova textura aveludada que aquece a pele e garante um estímulo mais suave e confortável do fluxo de leite. A almofada foi projetada para reproduzir cuidadosamente o movimento de sucção do bebê para estimular a descida do leite.
5.0
de 5
6
Críticas
100%
recomendam este produto
KaDuar90
12/12/2018
Brasil
Simplesmente maravilhoso!
O extrator elétrico da Philips Avent superou todas as minhas expectativas! Tive uma experiência ruim com um extrator manual e assim que recebi o elétrico fiquei com um pouco de receio. Porém ao usá-lo só posso dizer que é maravilhoso! É super silencioso, muito higiênico, pois pode ser desmontado inteiro para ser lavado, as almofadas de silicone fazem com que a extração seja super confortável, o fato de não precisar ficar inclinada para extrair o leite é ótimo, pois não ficamos em posição desconfortável, as configurações de extração nos dão total autonomia para escolher qual será a melhor opção para nosso conforto e não ficamos presas a opção apenas de usar eletricidade, pois podemos usar pilhas no aparelho de extração. Experimentei e recomendo de olhos fechados, pois é um grande aliado para quem quer continuar com o leite materno.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF332/01 Comfort Single electric breast pump
Sim, eu recomendo este produto
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nabno
12/12/2018
Brasil
Produto impecável
Até ser selecionada na campanha da Avent junto ao The Insiders eu fazia uso de um extrator manual de leite materno e as vantagens do extrator elétrico da Avent ficaram evidentes desde o primeiro uso. O produto é super silencioso. Consigo realizar a extração enquanto assisto televisão ou até mesmo com a minha filha dormindo ao meu lado. A almofada pétala proporciona um conforto enorme, nem parece que estou extraindo leite. Não sinto dor alguma e ainda dá a sensação de que o produto massageia o seio durante o processo. O modo como a frequência da extração vai aumentando (da fase de estímulo até a sucção mais forte) ajudou muito a melhorar a quantidade de leite extraído. Consegui aumentar minha produção de leite graças às ordenhas que tenho feito com o extrator. Já cheguei até mesmo a usá-lo para retirar o leite que estava em excesso nas mamas, o que nuncatinha acontecido antes. Além disso, o fato do extrator ser muito bem vedado torna o processo mais eficiente. O produto é super prático, fácil de montar e desmontar para que seja feita a higienização ou até mesmo transporte. É possível perceber que se trata de um produto de boa qualidade, com um design delicado e bonito. Já virou meu companheiro diário. Mesmo com a volta ao trabalho poderei continuar a oferecer leite materno para a minha filha.
Sim, eu recomendo este produto
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Papaisaosvinte
12/12/2018
Brasil
Este extrator é um excelente aliado à amamentação
O novo extrator de leite Philips Avent superou as minhas expectativas. Faço uso diário do extrator e este produto facilita o meu dia a dia de maneira a proporcionar mais conforto. O produto é compacto, o que facilita o transporte para qualquer lugar. O único ponto a desejar neste aspecto é que não acompanha embalagem para facilitar o transporte e armazenamento. Seu design é excelente, o que permite a extração em posição reta, diminuindo o desconforto. Quanto ao conforto ao retirar o leite, o produto superou minhas expectativas. As pétalas massageadoras da almofada proporcionam muito conforto e, deste modo, o leite desce com muita facilidade. O tempo de extração é diminuído por conta do conforto que o produto tem. Consigo retirar cerca de 200ml em 25 minutos, algo que nunca havia alcançado antes. O único ponto negativo é o barulho, que poderia ser menor. Mas não é algo que atrapalhe em nada. As opções de velocidade de bombeamento são um ponto positivo do produto, pois ajusta-se ao modo mais confortável para a mulher. Recomendo muito o Extrator de Leite Elétrico, que com certeza me ajuda muito neste processo de amamentação.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF332/01 Comfort Single electric breast pump
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0% de BPA, de acordo com o regulamento 10/2011 da UE