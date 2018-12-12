Até ser selecionada na campanha da Avent junto ao The Insiders eu fazia uso de um extrator manual de leite materno e as vantagens do extrator elétrico da Avent ficaram evidentes desde o primeiro uso. O produto é super silencioso. Consigo realizar a extração enquanto assisto televisão ou até mesmo com a minha filha dormindo ao meu lado. A almofada pétala proporciona um conforto enorme, nem parece que estou extraindo leite. Não sinto dor alguma e ainda dá a sensação de que o produto massageia o seio durante o processo. O modo como a frequência da extração vai aumentando (da fase de estímulo até a sucção mais forte) ajudou muito a melhorar a quantidade de leite extraído. Consegui aumentar minha produção de leite graças às ordenhas que tenho feito com o extrator. Já cheguei até mesmo a usá-lo para retirar o leite que estava em excesso nas mamas, o que nuncatinha acontecido antes. Além disso, o fato do extrator ser muito bem vedado torna o processo mais eficiente. O produto é super prático, fácil de montar e desmontar para que seja feita a higienização ou até mesmo transporte. É possível perceber que se trata de um produto de boa qualidade, com um design delicado e bonito. Já virou meu companheiro diário. Mesmo com a volta ao trabalho poderei continuar a oferecer leite materno para a minha filha.