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Philips Avent Extrator de leite elétrico individual Pétala
Descontinuado
Suporte
SCF332/01
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Instruções de uso
Todas (13)
Por que usar um extrator de leite manual, elétrico ou elétrico duplo Avent?
Quais pilhas são compatíveis com o extrator de leite elétrico individual Philips Avent?
As almofadas massageadoras confortáveis são eficazes?
Posso usar extr. de leite Philips Avent após a ces.?
Posso usar um extr. leite Philips Avent de seg. mão?
AventTubo de silicone
Absorventes para seio
Copos de armazenamento
AventTampa de alimentação da mamadeira
Philips Avent Tampa da bateria
AventCorpo do extrator de leite
AventVálvula do extrator manual de leite
AventTampa do funil do extrator de leite
AventAlmofada de massagem para extrator de leite
AventDiafragma do extrator de leite elétrico
O botão ligar/desligar do extrator de leite Philips Avent pisca
Meu extrator de leite elétrico Philips Avent tem pouca ou nenhuma sucção
O extrator de leite Philips Avent tem muita sucção
Meu extrator de leite Philips Avent está arranhado ou rachado
O extrator de leite Philips Avent não solta o seio