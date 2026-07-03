ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Philips Avent Extrator de leite elétrico individual Pétala

Descontinuado

Suporte

Philips AventExtrator de leite elétrico individual Pétala

SCF332/01

Philips Avent Extrator de leite elétrico individual Pétala

Descontinuado

Ir para a loja

Obtenha o que há de melhor em seu produto

Registre seu produto

Obtenha garantia estendida

Registre-se no prazo de 90 dias após a compra e obtenha garantia estendida (condições podem ser aplicadas).

Registrar agora

Manuais e documentação

Eco passport - English (US)

  • PDF ficheiro, 179.1 kB
  • 21 October 2020

Instruções de uso

  • PDF ficheiro, 8.9 MB
  • 20 October 2020

Perguntas frequentes

Peças e acessórios

Resolução de problemas