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Descontinuado

Philips AventSCF693/17 Mamadeira Natural

SCF693/17

4.1
| (10) Críticas | 80% recomendam este produto
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4.1

de 5

10

Críticas

80%

recomendam este produto

3
2

10/02/2021

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Maravilhosa

A mamadeira é muito boa. Resistente, fácil de lavar e não vaza. Estava tendo problemas com a adaptação de outras mamadeiras, mas essa meu filho se deu muito bem.

Prós

Resistente, não vaza, fácil de lavar.

Contras

Ainda não sei se pode aquecer o leite dentro dela no microondas.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF693/14 Baby bottle

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Esta avaliação foi feita para SCF693/14 Baby bottle

10/12/2019

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Garantia de Qualidade

Comprei a Mamadeira Philips Avent Pétalas de 260ml em uma loja do Mercado Livre, depois de 1 mês o bico de nº02 rasgou. Entrei em contato com o SAC da Philips, e em muito solicito atendimento, já fui comunicada que receberia reposição do mesmo sem custo algum. Inclusive a atendente me orientou e pela idade do meu bebê me enviou o bico de tam. certo. Muito satisfeita com o atendimento e com certeza conquistaram mais uma cliente, que também indicarei para quem tiver qualquer dúvida sobre qual produto comprar para seu bebê.

Prós

Qualidade, garantia

Contras

Investimento alto

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Esta avaliação foi feita para SCF627/20 Natural baby bottle

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF627/20 Natural baby bottle

03/01/2018

Brasil

Brasil

Proporciona uma amamentação perfeita.

Produto de ótima qualidade, que proporciona uma amamentação perfeita.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF693/17 Natural baby bottle

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF693/17 Natural baby bottle

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