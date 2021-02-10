Descontinuado
4.1
de 5
10
Críticas
80%
recomendam este produto
Drih 1307
10/02/2021
Brasil
Comprador verificado
Maravilhosa
A mamadeira é muito boa. Resistente, fácil de lavar e não vaza. Estava tendo problemas com a adaptação de outras mamadeiras, mas essa meu filho se deu muito bem.
Prós
Resistente, não vaza, fácil de lavar.
Contras
Ainda não sei se pode aquecer o leite dentro dela no microondas.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF693/14 Baby bottle
Sim, eu recomendo este produto
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Bias
10/12/2019
Brasil
Comprador verificado
Garantia de Qualidade
Comprei a Mamadeira Philips Avent Pétalas de 260ml em uma loja do Mercado Livre, depois de 1 mês o bico de nº02 rasgou. Entrei em contato com o SAC da Philips, e em muito solicito atendimento, já fui comunicada que receberia reposição do mesmo sem custo algum. Inclusive a atendente me orientou e pela idade do meu bebê me enviou o bico de tam. certo. Muito satisfeita com o atendimento e com certeza conquistaram mais uma cliente, que também indicarei para quem tiver qualquer dúvida sobre qual produto comprar para seu bebê.
Prós
Qualidade, garantia
Contras
Investimento alto
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF627/20 Natural baby bottle
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF627/20 Natural baby bottle
Márcio31
03/01/2018
Brasil
Proporciona uma amamentação perfeita.
Produto de ótima qualidade, que proporciona uma amamentação perfeita.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF693/17 Natural baby bottle
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF693/17 Natural baby bottle