Acessórios para mamadeiras
Realize uma limpeza completa: escova com cabeça curvada e ponta moldada que alcança os cantos de todos os tipos de mamadeiras, bicos e utensílios usados na amamentação.
Cabeça de escovação curvada e ponta moldada que alcança todos os cantos das mamadeiras. A ponta contornada possibilita a limpeza por dentro dos bicos.
Cerdas duráveis de alta densidade para limpeza completa de todas as suas mamadeiras, bicos e outros utensílios Philips Avent.
4.9
de 5
18
Críticas
100%
recomendam este produto
Edi-
21/05/2024
Brasil
Parte da promoção
Maravilhoso
Ajuda a remover até as sujeiras mais difíceis de tirar
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF145/07 Escova para mamadeira e bico
Sim, eu recomendo este produto
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vick29
09/05/2024
Brasil
Parte da promoção
excelente produto
o produto tem excelente beneficios, pratico e facil pra limpeza das mamadeiras
Prós
pratico e facil
Contras
a ponta poderia ser de silicone
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF145/07 Escova para mamadeira e bico
Sim, eu recomendo este produto
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07/05/2024
Brasil
Excelente qualidade e durabilidade
Produto bastante durável atende a proposta e tem ótima qualidade!
Prós
Boa qualidade - Dura bastante
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF145/07 Escova para mamadeira e bico
Sim, eu recomendo este produto
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Com base num inquérito de satisfação realizado online em dezembro de 2017 pela GemSeek, a mais de 8000 utilizadoras de marcas de produtos de puericultura.