Três medidas
A parte interna pode ser removida para se transformar em um prático copinho
O dosador de leite em pó Philips Avent comporta três medidas de leite em pó: ideal para transporte
Todas as partes podem ser esterilizadas e são próprias para microondas e lava-louças para uma limpeza rápida e fácil
5.0
de 5
27
Críticas
100%
recomendam este produto
Evelyn2309
03/09/2025
Brasil
Parte da promoção
Produto versátil e compacto.
O produto é muito útil na rotina do bebe e das crianças, pois ajuda no preparo de mamadeiras fora de casa e também no transporte de comidas e petiscos. Os compartimentos separados possibilitam o transporte de ingredientes para a mamadeira ou, por exemplo, de frutas, granolas, iogurte e outros alimentos que você não queira misturar antes do consumo por algum motivo. É compacto, versátil e fácil de lavar e esterilizar. Adorei e pretendo ter outros para ajudar no transporte e organização de comidinhas e papinhas.
Prós
versátil, prático, ajuda na organização e na rotina, é bonito e resistente.
Contras
poderia ter opções de tamanhos diferentes
Esta avaliação foi feita para SCF135/07 Dosador de leite em pó
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25/08/2025
Brasil
Parte da promoção
Indispensável no dia a dia
Fácil de usar, a praticidade é vida! Fora que econômica no tempo.É seguro levar a dosagem certa.
Prós
Praticidade. Dosagem certa
Esta avaliação foi feita para SCF135/07 Dosador de leite em pó
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Fer55
12/08/2025
Brasil
Parte da promoção
Praticidade real no dia a dia!
Esse dosador salvou minhas saídas com o bebê! É compacto, cabe o pó para três mamadas de 260 ml e ainda vira um potinho se precisar — super prático no porta-fraldas. E o melhor: é esterilizável, vai no micro e na lava-louças, sem BPA e me deixa despreocupada com a higiene. Simples, eficiente e essencial!
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF135/07 Dosador de leite em pó
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