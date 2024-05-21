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Philips AventEscova para mamadeira e bico

SCF145/07

4.9
| (18) Críticas | 100% recomendam este produto
Produtos para amamentação de bebês de fácil cuidado e limpeza
A escova para mamadeiras Philips Avent possui uma cabeça de escovação curvada e cabo de ponta moldada especialmente projetados para limpar de forma eficaz todos os tipos de mamadeiras, bicos e equipamentos para amamentação. As cerdas duráveis de alta densidade limpam com segurança sem arranhar.
Ver todos os benefícios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

Marca n.º 1 recomendada por mães em todo o mundo.1

Escova de limpeza Avent

Produtos para amamentação de bebês de fácil cuidado e limpeza

  • Acessórios para mamadeiras

Esta escova de mamadeiras e bicos é livre de bisfenol A*

Esta escova de mamadeiras e bicos é livre de bisfenol A*

Esta escova de mamadeiras e bicos é totalmente produzida com material livre de bisfenol A*

Escova para mamadeira com cabeça curva para uma limpeza fácil

Escova para mamadeira com cabeça curva para uma limpeza fácil

Realize uma limpeza completa: escova com cabeça curvada e ponta moldada que alcança os cantos de todos os tipos de mamadeiras, bicos e utensílios usados na amamentação.

Próprio para lava-louças

A escova para mamadeiras e bicos é própria para lava-louças para fácil limpeza.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

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Críticas

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4.9

de 5

18

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

21/05/2024

Brasil

Brasil

Maravilhoso

Ajuda a remover até as sujeiras mais difíceis de tirar

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF145/07 Escova para mamadeira e bico

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF145/07 Escova para mamadeira e bico

09/05/2024

Brasil

Brasil

excelente produto

o produto tem excelente beneficios, pratico e facil pra limpeza das mamadeiras

Prós

pratico e facil

Contras

a ponta poderia ser de silicone

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF145/07 Escova para mamadeira e bico

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF145/07 Escova para mamadeira e bico

07/05/2024

Brasil

Brasil

Excelente qualidade e durabilidade

Produto bastante durável atende a proposta e tem ótima qualidade!

Prós

Boa qualidade - Dura bastante

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF145/07 Escova para mamadeira e bico

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF145/07 Escova para mamadeira e bico

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado online em dezembro de 2017 pela GemSeek, a mais de 8000 utilizadoras de marcas de produtos de puericultura. 