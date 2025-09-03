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Philips AventDosador de leite em pó

SCF135/06

5
| (27) Críticas | 100% recomendam este produto
Ideal para viagens
Esta unidade comporta três medidas de leite em pó em compartimentos separados. Quando estiver pronta para amamentar, basta colocar o pó na mamadeira com água previamente fervida. Remova as partes internas para usá-las como uma tigela ou recipiente.
Ver todos os benefícios

Isento de bisfenol

Ideal para viagens

  • Três medidas

A parte interna pode ser removida

A parte interna pode ser removida

A parte interna pode ser removida para se transformar em um prático copinho

Comporta fórmula em pó suficiente para três mamadas de 260 ml

Comporta fórmula em pó suficiente para três mamadas de 260 ml

O dosador de leite em pó Philips Avent comporta três medidas de leite em pó: ideal para transporte

Dosador totalmente esterilizável, próprio para microondas e lava-louças

Todas as partes podem ser esterilizadas e são próprias para microondas e lava-louças para uma limpeza rápida e fácil

Especificações técnicas

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Críticas

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5.0

de 5

27

Críticas

100%

recomendam este produto

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3
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03/09/2025

Brasil

Brasil

Produto versátil e compacto.

O produto é muito útil na rotina do bebe e das crianças, pois ajuda no preparo de mamadeiras fora de casa e também no transporte de comidas e petiscos. Os compartimentos separados possibilitam o transporte de ingredientes para a mamadeira ou, por exemplo, de frutas, granolas, iogurte e outros alimentos que você não queira misturar antes do consumo por algum motivo. É compacto, versátil e fácil de lavar e esterilizar. Adorei e pretendo ter outros para ajudar no transporte e organização de comidinhas e papinhas.

Prós

versátil, prático, ajuda na organização e na rotina, é bonito e resistente.

Contras

poderia ter opções de tamanhos diferentes

Esta avaliação foi feita para SCF135/07 Dosador de leite em pó

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25/08/2025

Brasil

Brasil

Indispensável no dia a dia

Fácil de usar, a praticidade é vida! Fora que econômica no tempo.É seguro levar a dosagem certa.

Prós

Praticidade. Dosagem certa

Esta avaliação foi feita para SCF135/07 Dosador de leite em pó

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12/08/2025

Brasil

Brasil

Praticidade real no dia a dia!

Esse dosador salvou minhas saídas com o bebê! É compacto, cabe o pó para três mamadas de 260 ml e ainda vira um potinho se precisar — super prático no porta-fraldas. E o melhor: é esterilizável, vai no micro e na lava-louças, sem BPA e me deixa despreocupada com a higiene. Simples, eficiente e essencial!

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF135/07 Dosador de leite em pó

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