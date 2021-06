O aplicativo NutriU é compatível com iPhones da Apple (versão 5C ou posterior).

Se você usa um iPhone, precisa ter iOS 9.0 ou superior instalado.



Usuários do Android precisarão do Android 6.0 ou posterior.



O aplicativo também pode ser executado em tablets, mas, como foi projetado para smartphones, talvez você não consiga visualizá-lo corretamente em um tablet.