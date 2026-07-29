Quais alimentos posso preparar na Philips Airfryer?

Com a Philips Airfryer, você pode fritar, assar, grelhar, tostar e muito mais. Para maior comodidade, você pode cozinhar alimentos congelados e reaquecer os alimentos que já fez. Confira as informações abaixo para saber mais:



Pratos de carne e peixe: Frango, carne, peixe e a maior parte dos pratos que são normalmente fritos, grelhados ou assados ficam mais saborosos quando preparados na Philips Airfryer. Alimentos empanados também podem ser preparados na Philips Airfryer com um pouco de óleo adicionado à farinha de rosca caseira.



Legumes: Todos os tipos de legumes que podem ser grelhados, como abobrinhas, espigas de milho e pimentões, podem ser preparados na Philips Airfryer.



Alimentos congelados: Petiscos congelados podem ser preparados na Philips Airfryer. Não é necessário descongelar os alimentos antes de prepará-los no aparelho. Os alimentos congelados demoram um pouco mais para serem preparados, porém o resultado é o mesmo dos demais alimentos. Com o controle de temperatura, você pode escolher o melhor ajuste para cada alimento.



Receitas assadas: Você pode preparar bolos, tortas, muffins, pães ou pizza caseira na Philips Airfryer.



Observação:

caçarolas, como lasanha, podem ser cozidas ao usar uma assadeira que caiba na cesta da Airfryer.

Sobras, como fatias de pizza ou pães amanhecidos, podem ser perfeitamente reaquecidas e ficarão crocantes novamente.