Como posso obter o aplicativo HomeID?

Se você acha que seu aplicativo HomeID está travando com frequência, tente as seguintes opções, uma a uma: 1. Feche e reinicie o aplicativo HomeID. 2. Certifique-se de ter instalado a versão mais recente do aplicativo HomeID. Verifique se há atualizações na App Store. 3. Reinicie o telefone. 4. Esvazie o cache do telefone (Configurações / HomeID / Esvaziar cache) 5. Como última opção, você pode remover e reinstalar o aplicativo HomeID. Se nada do que foi descrito acima deu certo, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips local.
Apple iOS O aplicativo NutriU é compatível com iPhones Apple. Você precisa ter, no mínimo, o iOS 14.0 instalado.
Android Se estiver usando um dispositivo Android Smart, você precisará ter, no mínimo, a versão Android 9.0 instalada.
O aplicativo também pode ser executado em tablets, mas, como foi projetado para smartphones, talvez você não consiga visualizá-lo corretamente em um tablet.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:NA120/00 , NA150/00 , NA341/09 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›