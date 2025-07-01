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Suporte da Philips

Como posso obter o aplicativo HomeID?

Se você acha que seu aplicativo HomeID está travando com frequência, tente as seguintes opções, uma a uma: 
1. Feche e reinicie o aplicativo HomeID. 
2. Certifique-se de ter instalado a versão mais recente do aplicativo HomeID. Verifique se há atualizações na App Store. 
3. Reinicie o telefone.
4. Esvazie o cache do telefone (Configurações / HomeID / Esvaziar cache)
5. Como última opção, você pode remover e reinstalar o aplicativo HomeID.
Se nada do que foi descrito acima deu certo, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips local.

Leia o código QR abaixo:

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: NA120/00 , NA150/00 , NA341/09 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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