Suporte da Philips Como posso obter o aplicativo HomeID?

Se você acha que seu aplicativo HomeID está travando com frequência, tente as seguintes opções, uma a uma:

1. Feche e reinicie o aplicativo HomeID.

2. Certifique-se de ter instalado a versão mais recente do aplicativo HomeID. Verifique se há atualizações na App Store.

3. Reinicie o telefone.

4. Esvazie o cache do telefone (Configurações / HomeID / Esvaziar cache)

5. Como última opção, você pode remover e reinstalar o aplicativo HomeID.

Se nada do que foi descrito acima deu certo, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips local.

Requisitos para smartphones e tablets Apple iOS

O aplicativo NutriU é compatível com iPhones Apple. Você precisa ter, no mínimo, o iOS 14.0 instalado.



Android

Se estiver usando um dispositivo Android Smart, você precisará ter, no mínimo, a versão Android 9.0 instalada.



O aplicativo também pode ser executado em tablets, mas, como foi projetado para smartphones, talvez você não consiga visualizá-lo corretamente em um tablet.