Que tipo de assadeira posso usar na Philips Airfryer?
Para saber quais acessórios para assar se encaixam no modelo da sua Airfryer, leia o artigo abaixo.
Qualquer prato ou molde que possa ser levado ao forno poderá ser utilizado na Airfryer Philips, seja de vidro, cerâmica, metal ou silicone. Você também pode usar fôrmas ou moldes de silicone ou de papel para assar cupcakes, muffins ou pequenos gratinados.
Os seguintes master kits para assar Philips estão disponíveis para a sua Airfryer (consulte também a imagem geral):
Master kit para assar para Airfryer tamanho XXL HD9959 Modelos: HD9285, HD9630 - HD9632, HD9650 - HD9656, HD9750, HD9760 - HD9765, HD9860 - HD9867, HD9870, NA340, NA341 e NA342
Kit familiar para assar para Airfryer tamanho XXL Combi HD9956 Modelos: HD9630 - HD9632, HD9650 - HD9656, HD9750, HD9760 - HD9765, HD9860 - HD9867, HD9875, HD9876 e HD9880
Para garantir que o fluxo de ar circule pela cesta, é necessário deixar um espaço em um dos lados da fôrma ao colocá-la na cesta.
Sempre coloque a forma na cesta.
Nunca coloque a forma diretamente no aparelho, pois, isso interrompe o fluxo de ar e aquece somente a parte de cima do alimento.
Use sempre luvas térmicas ao manusear assadeiras ou fôrmas. As assadeiras ou formas e a cesta da Philips Airfryer ficam muito quentes.
Veja abaixo os tamanhos máximos para assadeiras ou moldes que podem ser usados na Airfryer (consulte também a imagem geral):
Airfryer tamanho S + L (compacta) Modelos: HD9100, HD9200, HD9216 - HD9219, HD9220 - HD9229, HD9230 - HD9239, HD9250 - HD9255, HD9620 - HD9629, HD9640 - HD9649, HD9720 - HD9729, HD9740 - HD9749, NA110, NA210, NA211, NA120, NA220, NA221, NA229, NA320, NA321, NA332, NA150, NA154 e NA156 Tamanho máximo: 17 x 16 cm / 6,7 x 6,3 polegadas nas bordas externas Diâmetro máximo: 16 cm / 6,3 polegadas Altura máxima: 6 cm / 2,4 polegadas
Airfryer tamanho XL com janela Modelo: HD9257 Tamanho máximo: 19 x 18 cm / 7,5 x 7,1 polegadas nas bordas externas Diâmetro máximo: 18 cm / 7,1 polegadas Altura máxima: 7 cm / 2,8 polegadas
Airfryer tamanho XL Modelos: HD9260 - HD9263, HD9270, HD9280, NA130, NA230, NA231, NA320, NA321 e NA332 Tamanho máximo: 20 x 19 cm / 7,8 x 7,5 polegadas nas bordas externas Diâmetro máximo de 19 cm / 7,5 polegadas Altura máxima: 7 cm / 2,8 polegadas
Airfryer tamanho XXL Modelos: HD9285, HD9630 - HD9632, HD9650 - HD9656, HD9750, HD9760 - HD9765, HD9860 - HD9867, HD9870, NA340, NA341 e NA342 Tamanho máximo: 21 x 20 cm / 8 x 7,7 polegadas nas bordas externas Diâmetro máximo de 20 cm / 7,7 polegadas Altura máxima: 9 cm / 3,6 polegadas.
Airfryer tamanho XXL Combi Modelos: HD9875, HD9876 e HD9880 Tamanho máximo: 22 x 22 cm / 8,8 x 8,7 polegadas nas bordas externas Diâmetro máximo: 25 cm / 9,8 polegadas Altura máxima: 9 cm / 3,6 polegadas
Airfryer Dual Basket Modelos: NA350, NA351, NA352, NA353, NA550, NA551 e NA552 Tamanho máximo: 18 x 9 cm/7,1 x 3,6 pol (cesta pequena), 17 x 18 cm/6,7 x 7,1 pol (cesta grande) Diâmetro máximo: 9 cm/3,6 pol (cesta pequena), 17 cm/6,7 pol (cesta grande) Altura máxima: 7 cm / 2,8 pol
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:NA120/00 , NA150/00 , NA341/09 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›