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Suporte da Philips

Que tipo de assadeira posso usar na Philips Airfryer?

Para saber quais acessórios para assar se encaixam no modelo da sua Airfryer, leia o artigo abaixo.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: NA120/00 , NA150/00 , NA341/09 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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