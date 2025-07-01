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Suporte da Philips

Que batatas congeladas posso preparar na airfryer?

Você pode preparar todos os tipos de batatas fritas congeladas na Philips Airfryer, como batatas fritas para assar, batatas fritas para fritura por imersão ou batatas fritas especiais na Airfryer. Para encontrar configurações e dicas para cozinhar suas batatas fritas, você pode consultar o HomeID (www.home.id/app) e o Manual do usuário.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: NA120/00 , NA150/00 , NA341/09 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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