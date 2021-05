Assim como qualquer outra lâmina, as lâminas do seu OneBlade perdem o corte ao longo do tempo, o que pode resultar em mais puxadas de pelos e desempenho reduzido do corte. Portanto, é importante substituir regularmente estas lâminas.

Recomendamos a troca das lâminas a cada quatro meses. No entanto, isso pode variar dependendo do uso e do tipo de pele. Caso tenha pelos muito grossos ou use o OneBlade com muita frequência, as lâminas podem precisar ser substituídas antes desses quatro meses. Se você for um usuário moderado, as lâminas podem durar muito mais.

O OneBlade contém um indicador de desgaste de lâmina. Isso significa que, com o uso, você verá uma faixa verde se formar na lâmina. Essa faixa também é indicada por setas nas laterais. Quando esta faixa estiver completamente verde, é sinal de que você precisa de uma lâmina nova.

Para comprar lâminas novas para o seu Philips OneBlade acesse nosso site.