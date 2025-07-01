Posso usar o Philips OneBlade na pele seca ou molhada?

Todos os modelos Philips OneBlade podem ser usados na pele molhada ou seca, com gel ou espuma de barbear, ou até mesmo na banheira ou no chuveiro.
Embora barbear a seco muitas vezes traga melhores resultados (porque os pelos molhados grudam na pele), você pode se barbear da maneira que preferir. Se você optar por usar a espuma ou o gel de barbear, lave a lâmina com água regularmente para obter os melhores resultados.
Dica: embora alguns produtos incluam uma tampa da porta de carregamento, esse não é o caso do Philips OneBlade. Você pode usar o OneBlade na banheira ou no chuveiro sem cobrir a porta de carregamento.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: QP1924/10 , QP2724/10 , QP2824/10 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›
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