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Suporte da Philips

Como usar o OneBlade no meu corpo?

Você pode usar o OneBlade da Philips para aparar, raspar e modelar os pelos do corpo, inclusive em áreas íntimas. Para raspar áreas maiores do corpo, como pernas, braços ou torso, você pode usar sua lâmina OneBlade regular com qualquer acessório. Para aparar e raspar áreas sensíveis, como virilha ou axilas, use os acessórios detalhados abaixo.

Dica: Você pode comprar um kit de corpo OneBlade em nossa loja on-line. O kit para o corpo é compatível com todos os modelos do OneBlade, incluindo o OneBlade Pro.

Nota: O Philips OneBlade foi projetado para aparar e raspar pelos faciais e corporais. Ele não deve ser usado para aparar ou raspar os pelos da cabeça (couro cabeludo). Consulte a seleção de aparadores e multiaparadores da Philips para encontrar um produto adequado para couro cabeludo.
 

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: QP1924/10 , QP2724/10 , QP2824/10 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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