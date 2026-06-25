Suporte da Philips Como usar o OneBlade no meu corpo?

Você pode usar o OneBlade da Philips para aparar, raspar e modelar os pelos do corpo, inclusive em áreas íntimas. Para raspar áreas maiores do corpo, como pernas, braços ou torso, você pode usar sua lâmina OneBlade regular com qualquer acessório. Para aparar e raspar áreas sensíveis, como virilha ou axilas, use os acessórios detalhados abaixo.

Dica: Você pode comprar um kit de corpo OneBlade em nossa loja on-line. O kit para o corpo é compatível com todos os modelos do OneBlade, incluindo o OneBlade Pro.



Nota: O Philips OneBlade foi projetado para aparar e raspar pelos faciais e corporais. Ele não deve ser usado para aparar ou raspar os pelos da cabeça (couro cabeludo). Consulte a seleção de aparadores e multiaparadores da Philips para encontrar um produto adequado para couro cabeludo.



Depilação com o OneBlade As lâminas íntimas OneBlade da Philips proporcionam uma depilação rente, reduzindo a possibilidade de cortes e arranhões.



Recomendações de depilação para homens: Ao raspar o escroto, é importante usar os dedos da mão livre para esticar a pele e mantê-la o mais esticada possível. Isso proporciona uma superfície lisa para que a lâmina deslize, o que garante melhores resultados de depilação e um risco reduzido de cortes. Raspe o escroto uma área de cada vez, tomando cuidado para manter a pele esticada e sem rugas.



Recomendações para mulheres: Ao depilar a parte interna dos grandes lábios, mantenha a pele esticada para evitar contato com os pequenos lábios. Proteja os pequenos lábios com a mão que estiver livre.



Siga as etapas abaixo para usar o acessório para proteção da pele:



1. Prenda a lâmina do Intimate à alça do seu OneBlade.

2. Pressione o botão liga/desliga para ligar o aparelho.

3. Com a mão livre, estique uma pequena área da pele com dois dedos para deixar os pelos na posição vertical. Coloque a lâmina somente quando a pele estiver completamente esticada. Consulte as dicas acima para obter mais informações.

4. Certifique-se de que a lâmina esteja em contato total com a pele e não fique em ângulo.

5. Mova o aparelho lentamente com leve pressão. Ao continuar a depilação ou o barbear, mantenha a pele esticada o tempo todo.



Depois de terminar de depilar, desligue o dispositivo e limpe-o completamente.



Consulte a seção de perguntas frequentes Como faço para limpar meu OneBlade? para obter instruções detalhadas.

Depilação com o protetor para pele sensível Antes de aparar e depilar áreas sensíveis, certifique-se de que os pelos estejam limpos. A proteção para pele sensível permite depilação rente, reduzindo o risco de cortes e arranhões.



Para usar o protetor para peles sensíveis:



1. Encaixe o protetor para peles sensíveis na lâmina do aparelho, pressionando-o suavemente até ouvir um clique.



2. Faça movimentos suaves e estáveis com o OneBlade. Mova o depilador para frente e para trás para garantir o alcance dos pelos crescendo em diferentes direções. Quando necessário, estique a pele com a mão livre para depilar as áreas enrugadas, como o escroto.



3. Quando a depilação estiver concluída, remova o acessório do aparelho. Enxágue e limpe o acessório e o OneBlade com água morna.

Depilação com o pente para aparar O pente para aparar depila os pelos do corpo com até 5 mm (3/16 in).de comprimento. Por motivos de higiene, não use o mesmo pente no rosto e em outras partes do corpo.



Para usar o pente para aparar pelos do corpo:



1. Encaixe o pente para aparar pelos do corpo na lâmina do OneBlade, pressionando-o levemente até ouvir um clique.

2. Depile com o pente para aparar os pelos do corpo encaixado. Para obter o melhor desempenho, corte na direção contrária ao crescimento dos pelos.

3. Quando a depilação estiver concluída, remova o acessório do aparelho. Enxágue e limpe o acessório e o OneBlade com água morna.