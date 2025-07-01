Suporte da Philips Como limpar o Philips OneBlade?

A limpeza habitual do OneBlade após cada uso permite que ele funcione de forma eficiente, proporcionando o melhor barbear possível. Para limpar o aparelho, siga as etapas abaixo:

Para evitar danos ao OneBlade, não bata alça contra a pia ou superfícies rígidas. Remova os acessórios do aparelho e assopre os pelos restantes na lâmina. Ligue o OneBlade e passe a lâmina e a alça por água morna. Lave os acessórios separadamente em água morna.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: QP2724/10 , QP2824/10 , QP6530/15 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›