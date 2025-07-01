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Suporte da Philips

Como limpar o Philips OneBlade?

A limpeza habitual do OneBlade após cada uso permite que ele funcione de forma eficiente, proporcionando o melhor barbear possível. Para limpar o aparelho, siga as etapas abaixo:

  1. Para evitar danos ao OneBlade, não bata alça contra a pia ou superfícies rígidas.
  2. Remova os acessórios do aparelho e assopre os pelos restantes na lâmina. Ligue o OneBlade e passe a lâmina e a alça por água morna.
  3. Lave os acessórios separadamente em água morna.
Não seque a lâmina com uma toalha ou um tecido. Deixe o aparelho e todos os acessórios secarem naturalmente. Evite remover pelos do aparelho usando objetos pontiagudos, como pinças.

Para obter mais detalhes sobre como fazer a manutenção do Philips OneBlade, consulte o manual digital do usuário ou entre em contato conosco.
 
Observação: Os acessórios fornecidos com o produto podem ser diferentes daqueles mostrados na imagem abaixo. No entanto, as instruções de limpeza fornecidas são aplicáveis a todos os modelos OneBlade.
 

Limpeza do OneBlade

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: QP2724/10 , QP2824/10 , QP6530/15 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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