Suporte da Philips
Como limpar o Philips OneBlade?
A limpeza habitual do OneBlade após cada uso permite que ele funcione de forma eficiente, proporcionando o melhor barbear possível. Para limpar o aparelho, siga as etapas abaixo:
- Para evitar danos ao OneBlade, não bata alça contra a pia ou superfícies rígidas.
- Remova os acessórios do aparelho e assopre os pelos restantes na lâmina. Ligue o OneBlade e passe a lâmina e a alça por água morna.
- Lave os acessórios separadamente em água morna.
Não seque a lâmina com uma toalha ou um tecido. Deixe o aparelho e todos os acessórios secarem naturalmente. Evite remover pelos do aparelho usando objetos pontiagudos, como pinças.
Para obter mais detalhes sobre como fazer a manutenção do Philips OneBlade, consulte o manual digital do usuário ou entre em contato conosco
. Observação:
Os acessórios fornecidos com o produto podem ser diferentes daqueles mostrados na imagem abaixo. No entanto, as instruções de limpeza fornecidas são aplicáveis a todos os modelos OneBlade.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: QP2724/10 , QP2824/10 , QP6530/15 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›