Os carregadores da DiamondClean e DiamondClean Smart não são intercambiáveis entre si nem com outros cabos de escovas Philips Sonicare. Mesmo se a luz de carregamento no cabo estiver piscando, a escova de dentes não será carregada corretamente. Recomendamos sempre utilizar o carregador que acompanha sua escova de dentes Philips Sonicare DiamondClean e DiamondClean Smart.



Os carregadores podem se parecer. Para verificar se você está usando o carregador correto, consulte a tabela abaixo. Cada alça só é compatível com a base do carregador abaixo do ID do código da alça.

Nome do cabo DiamondClean DiamondClean Smart DiamondClean 9000 Código na parte inferior do cabo HX93, HX934, HX935, HX936, HX937 HX992, HX993 HX991 Código na parte inferior da base do carregador HX9100 Tipo: CBA1001, CBA2001, CBA3001 Tipo: CBA5001, CBA4001