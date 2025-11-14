Suporte da Philips Posso substituir a bateria da escova de dentes Sonicare?

Se a sua escova de dentes Sonicare não estiver ligando, é improvável que a substituição da bateria resolva o problema. Você pode enviar uma solicitação de garantia online para obter assistência e receber um dispositivo de substituição aqui ou entrar em contato conosco aqui. Todas as escovas de dentes e Power Flossers Sonicare têm garantia de dois anos.

A bateria recarregável integrada pode ser removida para descarte; as instruções para a remoção da bateria estão disponíveis na seção Manuais e documentação do seu produto aqui. Caso não se sinta confortável para desmontar os componentes eletrônicos, recomendamos que você procure assistência profissional em um estabelecimento local de reciclagem ou reparo de produtos eletrônicos.

Recomendamos que você não substitua a bateria por conta própria, pois isso poderá aumentar o risco de incêndio ou de outros possíveis riscos à segurança.

Nota: A abertura da escova de dentes anulará a garantia do produto.