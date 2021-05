Dependendo do modelo que você tem, é possível carregar a escova de dentes Philips Sonicare de diferentes maneiras. Use sempre o carregador original fornecido com a escova de dentes, uma vez que nem todos os carregadores Sonicare são compatíveis com todas as escovas de dentes. Leia abaixo sobre como carregar a escova de dentes Philips Sonicare.