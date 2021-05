Estamos nos movendo rapidamente para uma época em que a patologia da próxima geração está se tornando uma realidade com o advento da patologia digital. Mudanças de paradigma estão sendo testemunhadas no cuidado do câncer com medicina de precisão e tratamentos personalizados aumentando a cada dia. & nbsp;

Patologistas são absolutamente central para este sonho da medicina personalizada. É na mesa do patologista que as primeiras decisões clínicas em relação ao paciente são feitas e esse continuará a ser o caso. & nbsp;