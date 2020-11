Numa sociedade para a qual os distúrbios neurológicos representam um fardo pesado, a Philips está empenhada em proporcionar uma extraordinária clareza de diagnóstico e orientações de tratamentos para todos os pacientes. Atualmente, embora a RM seja o padrão de excelência no diagnóstico por imagem em neuro-oncologia, sua precisão na classificação de tumores e na avaliação de acompanhamento dos tratamentos pode ser aprimorada.

O APT (Amide Proton Transfer) 3D é um método exclusivo de diagnóstico por imagem por RM do cérebro sem contraste que aborda a necessidade de um diagnóstico mais confiante em neuro-oncologia. O APT 3D utiliza a presença de proteínas celulares endógenas para produzir um sinal de RM que se correlaciona diretamente com a proliferação celular, um marcador de atividade tumoral. O APT 3D pode auxiliar profissionais de saúde capacitados na diferenciação entre gliomas de baixo e de alto grau e a diferenciar a progressão tumoral do efeito do tratamento.1