O monitoramento de pacientes através dos monitores da Philips com tecnologia da Masimo oferece um acompanhamento não invasivo contínuo da hemoglobina no qual você pode confiar — no ponto de atendimento. Mantenha uma visibilidade consistente das condições do seu paciente entre as coletas invasivas de amostras de hemoglobina. Simplifique os fluxos de trabalho, reduza substancialmente os custos e, ao mesmo tempo, proporcione um monitoramento de pacientes clinicamente comprovado em todos os cenários de atendimento.