Como líder do setor de soluções de monitoramento para pacientes com foco principal na detecção precoce e prevenção da deterioração do paciente, a Philips facilita o fluxo de trabalho clínico, a eficiência dos cuidadores e um atendimento aprimorado dos pacientes. Nossos monitores são ideais para cenários de terapia intensiva, como o setor de emergência ou as salas de cirurgia. Projetados para simplificar o acesso às informações do paciente, nossos monitores oferecem informações contextuais e clinicamente relevantes à beira do leito e durante o transporte.

Agora com a tecnologia da Masimo integrada, nossas soluções de monitoramento de pacientes oferecem recursos inovadores nos monitores Philips, das linhas IntelliVue e Efficia, entregando uma visibilidade avançada das medições não invasivas contínuas de hemoglobina.